Gladbeck: Drei verkaufsoffene Sonntage im Herzen der Stadt

Dieses Jahr wird es wie im Vorjahr drei verkaufsoffene Sonntage in Gladbeck geben, die in mittlerweile traditionelle Großveranstaltungen im Herzen der Stadt eingebunden werden. Los geht es mit dem Ostermarkt im April, gefolgt vom Appeltatenfest-Sonntag im September und letztlich dem Nikolausmarkt im Dezember. Die Politik im Haupt- und Finanzausschuss beschloss mehrheitlich diesen Vorschlag der Verwaltung, den sie als sehr moderat lobte, angesichts der seit 2018 in NRW bis zu acht stadtweit möglichen Verkaufssonntagen (zuvor vier).

Die Schwestern Jennifer (li.) und Julia Röken verkauften als Hühner verkleidet selbstgebasteltes zu Ostern. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Im Sinne der dann am eigentlichen Ruhetag im Einzelhandel beschäftigten Arbeitnehmer finde er diese Abwägung der Interessenslagen gut, „das zeigt, dass wir weiterhin sehr defensiv mit dem Thema umgehen“, so SPD-Fraktionschef Michael Hübner. Man habe auch in den Vorjahren einen Konsens mit den Arbeitnehmervertretern (Gewerkschaften) gesucht, „so dass es in der Vergangenheit zu keinen rechtlichen Auseinandersetzungen gekommen ist“. Das solle bitte auch so bleiben, so Hübner.

Die Linke spricht sich generell gegen Sonntagsarbeit aus

Einziger Gegenwind folgte von Ratsherr Olaf Jung (Linke). Er sei trotzdem dagegen, denn der Sonntag solle für Arbeitnehmer ein Ruhetag bleiben. „Es reicht aus, wenn die Beschäftigten im Einzelhandel von Montag bis Samstag ihren Dienst tun.“

Wie rechtlich vorgesehen, wurden im Vorfeld des Beschlusses der IHK Nord Westfalen, dem Handelsverband NRW, der Handwerkskammer Münster, der evangelischen und der katholischen Kirche sowie der Gewerkschaft ver.di Region Mittleres Ruhrgebiet Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben. Ausschließlich ver.di hat der geplanten Öffnung widersprochen und dies mit einer grundsätzlichen Ablehnung von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen begründet.

Gladbeck Zuwiderhandlung wird bestraft Die Geschäfte dürfen an den letztlich via Verordnung des Rates beschlossenen verkaufsoffenen Sonntagen bis zu fünf Stunden in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Grundlage dafür ist Paragraf 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW). Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig an anderen als den beschlossenen Sonntagen seine Verkaufsstelle öffnet beziehungsweise Waren zum gewerblichen Verkauf anbietet. Diese Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden.

Aus Sicht der Stadtverwaltung stellen die geplanten Veranstaltungen ein öffentliches Interesse im Sinne der Rechtsvorschrift dar. Und damit liege ein hinreichend gewichtiger Sachgrund vor, „der die beantragten Ladenöffnungszeiten in der gebotenen Abwägung mit dem verfassungsrechtlichen Schutz der Sonntagsruhe als Ausnahme rechtfertigt“. Der erstmalig im Jahr 2000 eingeführte Ostermarkt mit rund 50 Händlern, Kreativangebot und zahlreichen kindgerechten Aktionen erlebte kontinuierlich steigendes Besucherinteresse, so dass er seit 2013 von verkaufsoffenen Geschäfte flankiert wird. Im Vorjahr besuchten ihn 4000 Menschen. Dieses Jahr ist er für den 5. April geplant.

Bis zu 100.000 Menschen besuchen alljährlich das Appeltatenfest

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lockten 2018 tausende Besucher zum Ostermarkt und verkaufsoffenen Sonntag in die Gladbecker Innenstadt. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Das Appeltatenfest der Neuzeit hat sich seit 1989 zum größten Gladbecker Stadtfest mit Verkaufssonntag, mehrtägigem Programm und alljährlicher Krönung der Appeltatenmajestät entwickelt, das bis zu 100.000 Menschen besuchen. Der verkaufsoffene Sonntag zum Festreigen findet am 6. September statt. Der dreitägige Nikolausmarkt ist seit 1997 Bestandteil des Gladbecker Weihnachtsprogramms mit rund 30 Ständen, an denen sich auch Vereine, Schulen und Kindergärten präsentieren. Bis zu 6000 Menschen werden erwartet. Verkaufsoffene Geschäfte zum Marktsonntag gibt es seit 2017 und dieses Jahr am Nikolaustag, dem 6. Dezember.