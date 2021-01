Gladbeck: Drei Verletzte bei schwerem Unfall – Hund stirbt

Frontalkollision auf der Kirchhellener Straße in Gladbeck

Gladbeck. Bei einer Frontalkollision auf der Kirchhellener Straße sind am Samstag drei Menschen verletzt worden, darunter in Kleinkind. Ein Hund starb.

Drei Menschen, darunter ein einjähriger Junge, sind beim Zusammenprall zweier Autos in Gladbeck verletzt worden. Ein Hund starb bei dem Unfall am Samstagmittag gegen 12 Uhr, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Autofahrer (80) war auf der Kirchhellener Straße an der Auffahrt zur A31 in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen den Kleinwagen einer Frau (26) gestoßen. Sie war mit ihrem Sohn in Richtung Gladbeck unterwegs – mit im Wagen saß auch der Hund der Familie.

Alle drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Kirchhellener Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (mit dpa)

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier können Sie sich für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++