Gladbeck: Einbrecher stehlen Mobiltelefone aus Geschäft

Gladbeck. Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen in der Fußgängerzone der Innenstadt. Die Einbrecher haben ein Schaufenster des Ladens eingeschlagen.

Mehrere Mobiltelefone sind bei dem Einbruch in ein Ladenlokal innerhalb der Fußgängerzone der Gladbecker Innenstadt gestohlen worden.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen fünf Uhr am Freitagmorgen an der Hochstraße. Um in das Geschäft zu gelangen, schlugen die bislang unbekannten Einbrecher eine Schaufensterscheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Mobiltelefone entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise an die Polizei unter 0800 2361 111.