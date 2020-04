Gladbeck: Einladung zum Live-Chat mit dem Bürgermeister

Gladbeck. Der Gladbecker SPD-Ortsverein Butendorf lädt Bürger zum virtuellen Treffen und Gespräch mit dem Bürgermeister via Computer ein.

„Facebook Live mit Bürgermeister Ulrich Roland – Schaltet ein!“ unter diesem Motto lädt der SPD Ortsverein Gladbeck-Butendorf lädt zum zweiten #butendorflive auf Facebook ein. Unter dem Titel begrüßt die SPD Butendorf Gäste aus Politik und Gesellschaft, um eine halbe Stunde über Politik, Gesellschaft und auch Privates zu sprechen. Die Gespräche werden von den Direktkandidaten für den Stadtrat moderiert. Das Format findet online auf Facebook statt, um in der aktuellen Krisenzeit persönliche Treffen zu vermeiden.

Wie werden die wichtigsten Entscheidungen in der Corona-Krise getroffen?

Wie funktioniert das Rathaus in Corona-Zeiten? Wie werden die wichtigen Entscheidungen in Gladbeck in der Krise getroffen? Wie geht unser Bürgermeister – auch ganz persönlich – mit der aktuellen Situation um? Das sind einige der Fragen, um die es am Dienstag, 28. April, ab 19 Uhr gehen wird. Bürgermeister Roland wird zusammen mit Benedikt Kapteina, Kandidat für den Stadtrat, über die aktuelle Situation in Gladbeck sprechen. Natürlich können Interessierte auch vorab Fragen stellen – wer diese aber aus erster Hand beantwortet bekommen möchte, sollte natürlich einschalten und mitmachen.

Fragen können bereits jetzt vorab per E-Mail gestellt werden, dei dann in der Livesendung berücksichtigt werden können, zum Beispiel an spd.butendorf@gmx.de oder über die Kanäle der SPD Butendorf auf Facebook und Twitter.