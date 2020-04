Gladbeck: Eltener Straße liegt inmitten der Haarbachsiedlung

Die Eltener Straße ist das Herzstück der Haarbachsiedlung in Ellinghorst. Die rund 200 Meter lange Wohnstraße liegt inmitten der Siedlung, die bereits in den 30er Jahren entstand - zumindest was das Rückgrat der Siedlung (die Straßen Am Haarbach und Goldbredde) ausmacht. Der Innenbereich des Siedlungsgebietes mit der Eltener Straße (und Saarbrücker Straße) wurde erst nach dem Krieg in den 50er Jahren entwickelt.

Heute würde man die Ergänzung der Ellinghorster Haarbachsiedlung durch die beiden Straßen als Hinterlandbebauung oder Innenraumverdichtung bezeichnen. Damals in den 50er Jahren wurde auf dem Freiland zwischen "Am Haarbach" und der Bottroper Straße mit der Erschließung des Freiraums schnell der damals dringend gebrauchte Wohnraum entwickelt. Die Eltener Straße verbindet dabei die Saarbrücker Straße im Norden in einem östlichen Bogen mit ihrem Südteil. Sie ist nur auf der Ostseite bebaut und von Süden kommend als Einbahnstraße kommend ausgewiesen.

Die Eltener Straße bekam ihren Namen 1952

Der Straßenname erinnert an den Ort Elten, heute ein Stadtteil von Emmerich, der an drei Seiten von niederländischem Gebiet umgeben ist und nach dem Krieg von 1949 bis 1963 unter holländischer Verwaltung stand. Die Namensvergabe, 1952 durch Ratsbeschluss erfolgt, war ein politisches Bekenntnis: Man wollte der allgemeinen Befürchtung, dass Elten endgültig von Deutschland abgetrennt werden könnte, entgegentreten und dokumentieren, dass Elten deutsches Staatsgebiet sei. Ähnlich verhielt es sich mit Saarbrücken und dem Saarland, das unter französischer Verwaltung stand. Genau so verfuhren die damaligen Stadtväter auch mit Straßennamen von Städten, die heute in Polen oder im russischen Teil Ostpreußens liegen.

Die Haarbachsiedlung selbst ist das südwestlichste Wohngebiet Gladbecks - zwischen Haarbach, A 2 und Bottroper Straße gelegen und vom Ursprung her (30er Jahre) als Quartier der nahen Bottroper Zeche Rheinbaben gedacht gewesen. Zum Zeitpunkt des Siedlungsbeginns war der Haarbach bereits kanalisiert (seit 1923). Haarbach kommt laut Verein für Orts- und Heimatkunde aus dem Plattdeutschen. „Haar“ bedeutete darin soviel wie Wald. Haarbach heißt demnach: Bach, der am Wald fließt.

Schon 130 Straßennamen beleuchtet

Die WAZ hat in ihrer Serie "Straßen der Stadt" mit dem Bericht über die Eltener Straße bereits die 130. Straßengeschichte erzählt. Es ging in all den Folgen um kleine und große Straßen, Hauptverkehrsverbindungen, um Wege, verschwundene und verlegte Straßen, Straßen, die es zweimal gibt und solche, die es noch gar nicht gibt.

Gemeinsam haben alles eins: Sie sind oder berichten über ein Stück Heimatgeschichte. Die Serie erscheint in lockerer Folge weiter. Gladbeck hat weit mehr als 300 Straßen, Wege und Plätze.