Gladbeck: Entdeckerweine nach Umzug mit Bistro und Bühne

So ein bisschen ist es noch Niemandsland, und die Adresse Marktstraße 6 gibt es noch gar nicht, "erst wenn die Bauabnahme erfolgt ist", sagt Martin Volmer. Dabei ist er schon fast fertig, der Wein-, Whisky- und Kulturtempel, der am 2. Juni im Schatten der Lambertikirche am Körnerplatz eröffnen wird. Das neue Domizil von Entdeckerweine, die sich quasi einen Steinwurf vom bisherigen Geschäftslokal am Markt an neuer Wirkungsstätte präsentieren. Mit erweitertem Angebot, denn neben dem Verkauf von Wein und Whisky lädt jetzt ein Bistro zum sofortigen Genuss flüssiger und festerer Gaumenfreuden ein. Der großzügige neue barrierefreie Geschäftsraum soll zudem für ein abwechslungsreiches Kultur- und Konzertprogramm genutzt werden.

Noch ein arbeitsreiches Pfingstwochenende mit Umzugkartons

"Erst mal ist aber noch jede Menge zu tun, das wird ein arbeitsreiches Pfingstwochenende", sagt Martin Volmer beim Slalom durch die Geschäftsräume, wo emsige Handwerker aus Gladbeck auf Leitern stehen, oder am Boden knien und daran arbeiten, dass Elektroverkabelung, Bodenbelag und Co. fertig werden. Danach muss Volmer mit Familie und Freunden noch mal kräftig ran. "Wir schließen das alte Geschäft erst am Samstag um 14 Uhr, um dann alles einzupacken und auch das bisherige Weinlager aufzulösen und die Flaschen herüberzuschaffen." Das war aus bisheriger Platznot teils in angemieteten Garagen untergebracht. "Künftig haben wir alles vor Ort konzentriert", freut sich Volmer auf die fortan kurzen Wege.

Der Weinkenner nennt Zahlen: "Die bisherige, seit 2012 genutzte Verkaufs- und Ausstellfläche betrug 80 Quadratmeter plus Garagenlager von etwa 65 Quadratmetern." Fläche, die viel zu klein geworden sei, "da das von Winzern direkt importiere Weinsortiment stetig gewachsen ist" und sich das Kulturprogramm im Laden als festes auch finanzielles Standbein "mit mehr als 100 Veranstaltungen pro Jahr" etabliert habe. Jetzt stehen 280 Quadratmeter zur Verfügung. Davon 145 für Handel und Bistro sowie der Rest für Küche, Lager, Sanitäranlagen und Büro. Mit Platz für Bühne, Bestuhlung und 70 Zuschauer - doppelt so viele wie bisher. Alles ohne Platzsorgen untergebracht im Erdgeschoss des hellen Klinkerbaus in direkter Nähe des Körnerplatz-Kugelbrunnens, in dem einst Bäcker Schulte-Pelkum für den Verkauf produzierte.

Stylisch-modernes Mobiliar und ein Bistro mit 36 Plätzen

Wo zuvor nüchterne Fliesen auf Boden und an Wänden wenig Charme verbreiteten, laden jetzt modernes Parkett und stylisch-modernes Mobiliar, Tresen und Lichttechnik, bei denen helles Eichenholz à la Weinfass dominiert, zum Verweilen ein. Im Bistro finden bis zu 36 Gäste an sechs Tischen Platz. "Der Gastronomiebetrieb kann aber erst ab dem 21. Juni starten", bittet Volmer um Verständnis, da die Corona-Pandemie auch seine ursprünglichen Bau-Planungen und Terminierungen kräftig durcheinandergewirbelt habe. Die Einnahmen seien auch bei ihm kräftig eingebrochen, Kulturveranstaltungen bislang gar nicht mehr möglich, die ein Drittel seines Umsatzes ausmachten. Zwischenzeitlich hätten ihn so starke Existenzsorgen gepackt, angesichts einer auch kreditfinanzierten Gesamtinvestition von rund 200.000 Euro und einem abgeschlossenen Mietvertrag bis 2029 mit Verlängerungsoption.

Jetzt sehe die Welt wieder rosiger aus, freut sich Martin Volmer auf den "Neustart", wobei er hofft, bald auch das Veranstaltungsprogramm inklusive Whisky-Tastings wieder anlaufen zu lassen. Für den 20. Juni ist eine Weiße Nacht mit entsprechend hellen Weinsorten, Speisen und Deko geplant; ein Gin-Tasting mit Programm ist für den August angedacht. Los geht's aber erst mal am Dienstag ab 11 Uhr, "aber ohne großes Schickimicki und Eröffnungsprogramm", das sei ja noch nicht zulässig. Also bodenständig wie das Bistro-Angebot, für das Volmers Team auch mit lokalen Zutaten Dips für das frischgebackene Brot kreiert. "Eine gehobene Häppchen-Küche", nennt es der Gladbecker Wein-Gastronom. Man darf gespannt sein.

Gemütliche Whisky-Lounge

• In Kooperation mit Whisky-Experten Armin Oberhagemann wird freilich für Liebhaber des auch kräftig-rauchigen Destillats ein gut bestücktes Tasting-Shelf im neuen Geschäft stehen. In Form einer gemütlichen Eck-Lounge mit Ohrensesseln zum gepflegten Genuss.

• Entdeckerweine - Weine & Bistro hat Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Sobald die Bistro-Gastronomie hinzukommen kann, ist zudem dieses Angebot Donnerstag bis Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet.