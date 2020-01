Gladbeck: Ernste Worte beim Neujahrsempfang der SPD-Fraktion

Gladbeck. Fraktionschef Michael Hübner verurteilt den Anschlag auf das SPD-Büro in Dorsten. Das Thema bestimmte auch den Neujahrsempfang.

Ungewöhnlich ernst begann der SPD-Fraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Hübner seine Rede beim Neujahrsempfang der Fraktion im Johannes-Rau-Haus. Für den Anschlag auf das Büro der Sozialdemokraten in Dorsten, das auch er für seine Wahlkreisarbeit nutzt, fand er deutliche Worte: „Es ist absolut nicht hinnehmbar, wenn Büros von Abgeordneten mit Waffen angegriffen werden. Demokratische Institutionen müssen ernstgenommen werden.“ Er missbilligte auch die Vorverurteilungen und Verharmlosungen in den sozialen Medien.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr war ein Schwerpunkt der ausgeglichene städtische Haushalt der vergangenen beiden Jahre. Hier, so Hübner, zeige sich das starke Fundament, auf dem die innerstädtische Politik und Verwaltung basiere. „Trotz der Einsparungen und vieler Schwierigkeiten“, erklärte er, „ist es uns gelungen, ohne neue Schulden 45 Millionen Euro in Kitas, Schulen, neue Erzieher oder die Verstärkung der Feuerwehr zu investieren.“

Hübner forderte erneut einen Altschuldenschnitt

Positiv hob Hübner auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote hervor: „Wir sind im Jahr 2004 mit 16 Prozent gestartet. Mittlerweile liegt die Quote bei unter 10 Prozent.“ Wichtig in Zukunft sei die gerechte Finanzverteilung zwischen Bund, Land und Kommune. „Voraussetzung dafür ist aber der Altschuldenschnitt“, forderte der SPD-Politiker erneut.

Langanhaltenden Beifall bekam er für seine Erklärung zur Landratswahl: „Wenn es mir gelingt, Landrat zu werden, muss ich ja auf alle Städte im Kreis aufpassen, aber ich werde weiter für die Belange Gladbecks und für Werte wie Wahrhaftigkeit und Direktheit brennen.“ Als Landrat würde Hübner Aufsichtsratsvorsitzender der Vestischen Straßenbahnen GmbH. Konkret auf den ÖPNV angesprochen, plädierte er für einen weiteren Ausbau: „Hier heißt das Ziel ganz klar zu investieren. Wir können es uns nicht mehr leisten, im Nahverkehr zu sparen.“

Der Empfang war traditionell mit einer Ausstellungseröffnung verbunden

Traditionell verband die SPD den Neujahrsempfang mit einer Ausstellungseröffnung. Unter dem Titel „Kunst und Knopf“ stellt Gabi-Anna Draeger im Johannes-Rau-Haus am Goetheplatz Bilder aus. Sie verwendet neben Acrylfarbe verschiedene Naturmaterialien, insbesondere Sand, den sie an Stränden sammelt oder von Freunden und Bekannten aus dem Urlaub mitbringen lässt.

Auf den Titel „Kunst und Knopf“ sei sie gekommen, als einmal ein Knopf, der durch Zufall in eine Sandtüte gelangt war, auf ein Bild fiel. „Seitdem“, erklärte die gebürtige Bueranerin, die 27 Jahre in Gladbeck lebte, „arbeite ich in jedes meiner Bilder einen Knopf ein.“