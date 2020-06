Gladbeck: Freibadbesuch ist nur mit Online-Ticket möglich

Am Montag, 8. Juni, ist es endlich soweit, dann öffnet das Gladbecker Freibad den Regelbetrieb für die Schwimmsaison 2020.

Wegen der Corona-Krise gelten strikte Auflagen

Ab 10 Uhr werden die Pforten geöffnet, allerdings unter strikten Auflagen wegen der Corona-Krise. So ist der Zutritt nur mit einem vorab via Internet erworbenen Online-Ticket möglich (freibad-gladbeck.de), dessen QR-Code an der Kasse gescannt wird. Die eingebuchte Person wird via einem vorzulegenden Personalausweis oder Schülerausweis abgeglichen.

Kinder unter 10 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad. Sprungturm und Kinderbecken sind geschlossen. In Umkleiden und Eingangsbereich ist ein Mundschutz zu tragen.

