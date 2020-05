Gladbeck: Fröhlicher Grundschulstart nach Corona-Zwangspause

Der Grundschulstart nach der Corona-Zwangspause war an der Gladbecker Mosaikschule in doppelter Hinsicht besonders. Denn die Viertklässler wurden zum ersten Mal in dem neuen Schulanbau unterrichtet. Lichtdurchflutet und mit vielen Naturmaterialien versetzt, präsentieren sich die modernen Räumlichkeiten in Butendorf. „Am 13. März sollten unsere Kinder das neue Gebäude eigentlich in Besitz nehmen“, erzahlt Schulleiterin Ute Kirsten, „und genau an diesem Tag wurden in NRW die Schulschließungen wegen Corona bekannt gegeben“. So war der jetzige Donnerstag ein ganz besonderes Datum für Schüler und Lehrer.

Unterricht startet nach acht Wochen Zwangspause

Nach acht Wochen Zwangspause und viel schulpolitischem Hin und Her startete der Grundschulunterricht. „Es war ein ziemlicher Kraftakt und er ist noch nicht vorbei“, sagt Silke Döding, Abteilungsleiterin im Amt für Bildung und Erziehung. Denn als Schulträger hatte die Stadt Gladbeck nach der Rückkehr der Abschlussklassen der weiterführenden Schulen nun den der Viertklässler zu organisieren, „und in der kommenden Woche folgen alle übrigen Schulklassen.“ Bei acht Grundschulen im Stadtgebiet gilt es, entsprechende Konzepte zur Raumnutzung oder der Umsetzung von Hygienevorschriften zu entwickeln. Doch es sieht nach sehr guter Vorbereitung aus.

Schon am Schultor weisen Kreidepfeile und Abstandslinien auf dem Schulhof den Weg: „Hier geht’s rein und auf der anderen Seite wieder raus. Wege dürfen sich nicht kreuzen“, so Ute Kirsten, die die Schülerinnen und Schüler persönlich am Tor empfängt. Etwas wehmütig berichtet sie über einen weiteren Ausfall: „Am vergangenen Samstag hätte hier der offizielle Festakt für den neuen Anbau der Mosaikschule stattfinden sollen“. Die Rektorin zeigt auf die noch verwaiste Schulmensa, die mit großen Fenstern und viel Licht auch als Veranstaltungsraum auf ihre Bestimmung wartet. „Aber das holen wir alles nach“, blickt die Schulleiterin optimistisch in die Zukunft.

Die Eltern wurden im Vorfeld schriftlich informiert

Per Elternbrief wurden die Familien im Vorfeld über Regeln und Maßnahmen informiert, die mit der Schulöffnung einhergehen und auch das hat wohl gut funktioniert: „Als die Kinder heute kamen, waren sie sehr motiviert und vor allen Dingen gut informiert“, erzählt Eva Bischoff, die als Klassenlehrerin der dritten Stufe „ihre“ Kinder erst in der kommenden Woche im Empfang nehmen darf. „Aber ich kenne die anderen Kinder natürlich auch“, sagt sie, die froh darüber ist, dass wieder Leben in die Schule einzieht. Noah, Viertklässler und zukünftiger Ratsgymnasiast, hat sich auf seine Grundschule sehr gefreut, „denn es wurde zuhause ziemlich langweilig“, sagt er. Aber er habe den neuen Umgang miteinander „komisch“ gefunden: „Das ist ganz anders als sonst. Ich kann mit keinem richtig reden und die Klasse ist halb leer“, sagt er und wendet sich wieder seinem Kreidebild zu.

Die Klassen sind aufgrund der Schutzbestimmungen in jeweils in drei Lerngruppen mit maximal neun Schülern aufgeteilt worden, die einen Raum nutzen. Auch die Schulpausen sind geregelt. Stets in Begleitung einer Lehrerin kommen die Schüler auf den Schulhof und werden dort mit Bewegungsspielen beschäftigt. „Das macht Sinn, weil wir so vermeiden, dass die Kinder die Abstandsregeln vergessen“, erklärt Ute Kirsten.

Der Start an der Mosaikschule hat gut geklappt

Auch Viertklässlerin Mia Danielle ist froh, nun wieder unter ihren Freundinnen zu sein, obwohl: „Zuhause war es toll“, sagt die zukünftige Gesamtschülerin. Ihr gefallen jetzt vor allen Dingen die Pausenspiele mit ihrer Lehrerin: „Das machen wir normalerweise nicht.“ Unterm Strich hat der Grundschulstart an der Mosaikschule gut geklappt. Die geplanten Abläufe funktionieren in der Praxis und vielleicht hat das auch damit zu tun, was Schulleiterin und Verwaltungsmitarbeiterin gemeinsam bekräftigen: „Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Schulträger basiert in erster Linie auf Vertrauen.“

>>>Weitere Grundschulklassen folgen am Montag

• In den Grundschulen machten die Viertklässler am Donnerstag (7. Mai) den Anfang. Für die Klassen 1 bis 3 beginnt der Präsenzunterricht ab dem kommenden Montag.

• In allen Grundschulklassen ist ein rollierendes System vorgesehen. Den Schulen werde dabei Flexibilität eingeräumt, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer.