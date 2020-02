Gladbeck: Gute Noten für Wasserversorger RWW

Gladbeck. Energieverbraucherportal zeichnet Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft aus. Qualität, Nachhaltigkeit, Service, Transparenz bewertet.

Die auch für Gladbeck zuständige Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft darf sich 2020 Top Lokalversorger Wasser nennen. Wegen der ausgezeichneten Ergebnisse in den Bereichen Qualität, Nachhaltigkeit, Service, Transparenz und regionales Engagement wird dem Wasserversorger auch in diesem Jahr wieder das begehrte Siegel verleihen.

Die entsprechende Urkunde erhielt RWW-Geschäftsführer Dr. Franz-Josef Schulte jetzt vom unabhängigen Energieverbraucherportal (De-Media GmbH Düsseldorf): „Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung, die bereits fünfte hintereinander. Sie ist ein Beleg dafür, dass wir mit unserer tägliche Arbeit ganz im Sinne unserer Kunden handeln.“ Die Auszeichnung gilt für das Kalenderjahr 2020.

Umfangreiche Selbstauskunft und eine strenge Prüfung

Interessierte Teilnehmer müssen vorab eine umfangreiche Selbstauskunft in Form eines mehrseitigen Kriterienbogens einreichen und sich einer strengen Prüfung unterziehen. Sobald ein Versorger ein im Vergleich zur repräsentativen Bundesstudie überdurchschnittliches Ergebnis erzielt, wird die Auszeichnung vergeben. Sie dient dem Verbraucher als Indikator, einen verlässlichen Versorger zu haben, der sich in der Region engagiert, Service-Angebote bietet und zugleich in die Zukunft investiert.

Die Kriterien sind abhängig von der Größe des Versorgers, um Leistungen und Leistungsfähigkeit fair abzubilden. Zur Eingruppierung der Unternehmen wird die Jahresabgabemenge an private Haushalte, die Benutzerfreundlichkeit der Website oder die Anzahl der Versorgungsunterbrechungen. Mehr: www.top-lokalversorger.de