Gladbeck: Historisches Stellwerk Zweckel als Modell zu haben

Gladbeck. Ein auf Modellbahnzubehör spezialisierte Spielzeughersteller bietet die 1911 in Gladbeck in Betrieb genommene Abzweigstelle als Bausatz an.

Die Freunde des Stellwerks Zweckel bereiten bekanntlich gerade eine Vereinsgründung vor, um das historische Bahngebäude zu erwerben und es einer neuen Nutzung zuzuführen. Ein Modellbausatz des denkmalgeschützen Schaltwerkes ist wohl schon früher zu haben.

Welchen Kaufpreis die Deutsche Bahn für die außer Dienst gestellte Anlage an der Haydnstraße verlangt, ist noch unklar. „Die DB Netz AG hat eine interne Machbarkeitsprüfung für den Verkauf des Stellwerks in Gladbeck-Zweckel initiiert. Das Ergebnis erwarten wir im im Laufe des ersten Halbjahres 2020“, so Torsten Nehring von der DB-Pressestelle NRW auf Anfrage der WAZ.

Klar ist indes schon der Preis für das denkmalgeschützte Stellwerk im Kleinformat: 31,99 Euro. Denn der auf Modellbahnzubehör spezialisierte Spielzeughersteller Faller hat die 1911 in Betrieb genommene Abzweigstelle in Gladbeck als Lasercut-Modellbausatz „Stellwerk Zweckel“ in seine Verkaufspalette aufgenommen.

Potenzielle Erwerber müssen sich aber auch hierzu noch etwas gedulden. Wie auf der Faller-Homepage zu erfahren ist, soll das Mini-Stellwerk erst ab Mai 2020 zu haben sein.