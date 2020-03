Gladbeck: KOD verteilt verstärkt Knöllchen an Falschparker

Gladbeck. Die Parksituation vor allem in den Neubaugebieten nahm der KOD Gladbeck jetzt verstärkt in den Fokus. Das ist die Bilanz der Kontrollaktion.

Es geht um Sicherheit und Ordnung in Gladbeck: In der zweiten Februarhälfte lag der Fokus des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) auf dem ruhenden Verkehr in den Stadtteilen.

Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen im Blick

Dabei nahmen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an vier Tagen stadtweit vor allem die Parksituationen in Neubaugebieten und Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen in den Blick. Sie schritten beispielsweise ein, wenn Fahrzeuge im öffentlichen Straßenraum so abgestellt wurden, dass andere Verkehrsteilnehmer behindert wurden oder auf Bürgersteigen sowie an Stellen mit Halte- und Parkverbotsregelungen geparkt wurde.

„Der KOD bemerkte gerade in den Neubaugebieten, dass tagsüber fast keine Ordnungswidrigkeiten festzustellen waren. Hier kam es meist in den Abendstunden zu vermehrten Parkverstößen“, erläutert Gregor Wirgs, Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung. Die häufigsten Parkverstöße konnten in Brauck festgestellt werden: Insgesamt 37 Ordnungswidrigkeiten ahndete der KOD mit einem Verwarnungsgeld.

29 Verstöße in Rosenhügel, Butendorf und Ost

In Rosenhügel, Butendorf und Ost kamen 29 Verstöße zusammen. In Rentfort und Zweckel wurden 15 „Knöllchen“ für Parksünder geschrieben. „Auch wenn der KOD während der Fahrten in den Außenbezirken regelmäßig auch den ruhenden Verkehr im Blick hat, werden wir diese Schwerpunktaktion mindestens einmal im Quartal wiederholen“, kündigt der Ordnungsamtsleiter an.