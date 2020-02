Gladbeck: Komödien-Ring in der Stadthalle startet im August

Für alle Freunde des feinen Humors – im August startet der „Komödien Ring“ der neuen Spielzeit in der Mathis-Jakobs-Stadthalle. Wie groß die Bandbreite des Genres ist, lässt sich an den fünf Abo-Veranstaltungen der neuen Saison wunderbar abbilden.

In der neuen Revue „Himmlische Zeiten“ geht es ums Altwerden

Los geht es mit der Künstlerin Carmela de Feo, die in ihrer herrlich schrägen Bühnenfigur La Signora am 24. August ihr brandaktuelles Programm „Allein unter Geiern“ präsentiert. Und es wird wieder gespielt, gesungen, getanzt, gestalkt, getalkt und gelacht was das Zeugs hält. Dass Altwerden nix für Feiglinge ist, davon erzählt die neue Revue „Himmlische Zeiten!“ von Tilmann von Blomberg (Buch) am 5. Oktober. Mit den Produktionen „Heiße Zeiten“ und „Höchste Zeit“ begeisterten die vier Protagonistinnen bereits das Publikum in Gladbeck.

Carmela de Feo steht in Gladbeck wieder als La Signora auf der Bühne der Stadthalle. Foto: Stadt Gladbeck

Jetzt setzt sich die Geschichte fort. Denn das Leben endet ja nicht mit einem Happy End, und was wäre eine Trilogie ohne dritten Teil? Zum Inhalt: In der Privatstation eines Krankenhauses treffen sie sich wieder. Die Karrierefrau, die Vornehme, eine Hausfrau und die „Junge“. Mit viel Humor und zahlreichen (umgetexteten) bekannten Songs werden dabei die Symptome des Älterwerdens und die Angst vor dem Ende thematisiert. Auf der Bühne stehen erneut Franziska Becker, Heike Jonca, Angelika Mann und Nini Stadlmann.

„Mit glücklichen Menschen kann man nicht lachen“

Die Gesellschaftskomödie „Kunst“ von Yasmina Reza steht dann am 25. Januar 2021 auf dem Spielplan. „Mit glücklichen Menschen kann man nicht lachen“, sagt die französische Schriftstellerin und meint ihre oft männlichen Figuren. Auch die drei Herren in „Kunst“ gehen verzweifelt bis verbittert aufeinander los. Der Streit über ein Bild erschüttert eine langjährige, gestandene Männerfreundschaft. Der wohlhabende Dermatologe Serge hat sich ein Bild gekauft, ganz in Weiß. Für Freund Marc, einen meist übellaunigen Zeitgenossen, ist es nichts als eine „weiße Scheiße“. Die beiden geraten heftig aneinander.

Der dritte im Bunde ist Yves. Der liebenswerte Opportunist will es sich mit keinem der beiden Streithähne verderben und setzt sich zielsicher zwischen alle Stühle. Und bald geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt ist. Auf der Bühne stehen Heinrich Schafmeister, Leonard Lansink und Luc Feit.

Am 12. April 2021 präsentiert das Theater „Münchner Tournee“ die Spitzenkomödie „Das Brautkleid“. Endlich heiraten die Leute wieder!

Trotzdem kann Philipp nicht verstehen, wieso seine Braut Juli ihr 8000-Euro-Brautkleid nach der Vermählung partout behalten will. Und genau deshalb stellt Philipp das „Lafarge“ nach heftigem Streit auch noch in der Hochzeitsnacht auf Ebay ein - nicht wissend, dass man dort ein Mindestgebot anführen sollte. Und so wechselt Julis Kleid über Nacht seine Besitzerin – für einen Euro. Stefan Vögel, österreichischer Theaterautor und Garant für Spitzenunterhaltung, lieferte mit „Das Brautkleid“ eine weitere Vorlage für einen turbulenten, witzigen und kurzweiligen Theaterabend.

Der Komödien-Ring endet mit dem Stück „Außer Kontrolle“

Die Saison im Komödien-Abo endet am Freitag, 11. Juni mit dem Stück „Außer Kontrolle“.

Gladbeck Freiverkauf ab Juni Abonnements können ab sofort und bis einschließlich Donnerstag, 28. Mai 2020 an der Kasse/Information der Mathias-Jakobs-Stadthalle persönlich oder schriftlich bestellt werden, Infos auch unter www.gladbeck.de/kultur_Tourismus/Kultur/Abonnements. Der Freiverkauf der Einzelkarten beginnt am Dienstag, 2. Juni 2020. ABO-Kosten: Preisgruppe 1 (Reihe 1 bis 6) – 95 €/ermäßigt 47,50 €, Preisgruppe 2 (Reihe 7 bis 14) – 88 €/ermäßigt 44 €, Preisgruppe 3 (Reihe 16) – 78 €/ermäßigt 39 €. Zu den genannten Kosten addiert sich die Systemgebühr in Höhe von 3 Euro. Alle weiteren Informationen erteilt das Kassenteam der Stadthalle 02043/ 992682.

Der Staatsminister Richard Willey nimmt Anlauf zu einem Seitensprung mit Jane, der aparten Sekretärin des Oppositionsführers. Doch das heiße Stelldichein kühlt sich schlagartig ab - auf der Fensterbank des Liebesnestes findet sich ein lebloser Körper. Um kompromittierende und karriereknickende Untersuchungen zu vermeiden, muss Richards Sekretär George herhalten. Er soll, zum Schutz der Regierung, für die politisch korrekte Entsorgung des „Objektes“ sorgen. Was dann folgt, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die zusehends außer Kontrolle gerät, da immer im falschen Moment unerwartete Gäste auftauchen, die hier rein gar nichts zu suchen haben: vom pedantischen Hotelmanager, über einen unmoralischen Kellner bis hin zur Ehefrau des Ministers.