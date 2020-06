Gladbeck: Kostenloses Sommerprogramm für Kinder startet bald

Gladbeck Fröhliches KUSSS-Kindertheater auf dem Gladbecker Festplatz. Eintritt frei, aber aufgrund der Corona-Lage ist eine Anmeldung erforderlich.

Das KUSSS-Sommerprogramm der Stadt startet am Donnerstag, 2. Juli, mit seinen Veranstaltungen „speziell für Kids“ auf dem Festplatz an der Horster Straße, Einfahrt Bergmannstraße. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung aber erforderlich.

An diesem Veranstaltungsort kann der durch die Corona-Bestimmungen vorgegebene Mindestabstand zwischen den jungen Zuschauern gewährleistest werden. Zur Eröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 2. Juli, 16 Uhr, hat das Kulturamt den Clown und Kindertheatermacher Achim Sonntag mit seinem Stück „Joaquino Payaso und seine sechs Koffer“ eingeladen. In jedem dieser Koffer versteckt sich eine eigene, mal spannende, mal lustige Geschichte, die erzählt werden will. Es wird also gesungen, jongliert, balanciert und alle Kinder dürfen mitmachen.

Die Veranstaltungsreihe wird von der Emscher Lippe Energie finanziell unterstützt. In Anbetracht der aktuellen Corona-Auflagen ist eine Besucheranmeldung unerlässlich. Die Anmeldedaten jedes Besuchers (Name, Adresse Telefon) nimmt ab sofort Annette Becker vom Kulturamt entgegen. Tel. 99-2628, E-Mail: annette.becker@stadt-gladbeck.de

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.