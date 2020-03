Gladbeck: Kriminalitätsbericht weist 4225 Taten in 2019 aus

So wenig Straftaten wie seit fast 40 Jahren nicht – diese gute Nachricht zieht das Polizeipräsidium Recklinghausen, auch zuständig für Gladbeck, aus der Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2019. Besonders augenfällig sei der Rückgang der Diebstähle. Ebenso markant aber auch: die Zunahme der Sexualdelikte um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018.

Gladbeck: Die Aufklärungsquote lag bei gut 47 Prozent im Jahre 2019

Im Gegensatz zum allgemeinen Trend verzeichnet die Statistik für Gladbeck einen Anstieg um 354 Straftaten, was immer noch der zweitniedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre bedeutet. Die Aufklärungsquote lag für das Stadtgebiet bei gut 47 Prozent.

Im Einzugsbereich der Behörde Recklinghausen wurden in der Statistik 2019 knapp 48.000 Straftaten erfasst. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen: „Die positive Kriminalitätsentwicklung aus dem Jahr 2018 mit teilweise historischen Tiefständen hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt.“ Deutliche Rückgänge an Straftaten bedeute auch, „dass weniger Menschen Opfer einer Straftat geworden sind“. Die Aufklärungsquote lag im Zuständigkeitsbereich bei fast 54 Prozent.

Gladbeck galt im Jahr 2018 als „sicherste Stadt im Bezirk“, so Kriminaldirektor Jürgen Häusler. Der kommissarische Leiter der Direktion Kriminalität erklärt: „Die Gesamtkriminalität war in dem Jahr exorbitant niedrig, ein absoluter Ausreißer nach unten.“ Ausschlaggebend sind die Kriminalitätshäufigkeitszahlen – also die Zahl der bekannt gewordenen Fälle, bezogen auf 100.000 Einwohner. „Der Pokal als sicherste Stadt im Bereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen geht diesmal an Waltrop“, sagt Häusler.

Trotz weiter sinkender Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl gebührt diesem Bereich auch zukünftig besondere Aufmerksamkeit. Jürgen Häusler appelliert an die Bevölkerung: „Ich möchte sie nochmals ermuntern, sich bei der Fachdienststelle zu den Möglichkeiten des Einbruchschutzes kostenlos beraten zu lassen.“

Immerhin bleiben nach Aussage des Fachmanns fast 50 Prozent – knappe 600 Fälle – im Versuchsstadium. Das führt Häusler einerseits auf verbesserte Vorbeugung, andererseits auf erhöhte Wachsamkeit im Umfeld zurück.