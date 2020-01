Gladbeck: Michael Tack bleibt Vorsitzender der FDP

Michael Tack bleibt Vorsitzender der FDP in Gladbeck. Der 64-Jährige ist am Mittwochabend auf dem Stadtparteitag wiedergewählt worden. Zudem haben ihn die Mitglieder einstimmig zum Bürgermeister-Kandidaten gewählt. „Mir ist wichtig, die komplette Rückendeckung der Partei zu haben, um unsere Positionen auch nach außen zu vertreten“, so Michael Tack zur WAZ.

So stand auch die Kommunalwahl im Herbst im Mittelpunkt des FDP-Parteitages, zu dem acht der 30 Mitglieder, die FDP-Vorsitzenden aus Marl und Bottrop sowie der Kreisvorsitzende ins Café Stilbruch gekommen waren. Michael Tack stellte den Mitgliedern den Entwurf des Wahlprogramms vor. Das Programm verabschieden will die FDP aber erst bei einem Wahlparteitag, der voraussichtlich am 22. April stattfinden soll.

Der Haushalt ist ein zentrales Thema der FDP

Für die FDP sind die kommunalen Finanzen ein wichtiges Thema im Wahlkampf. „Der Haushalt für eine Gemeinde, die im Stärkungspakt ist, ist total wichtig“, so der Vorsitzende. Er halte es für unverantwortlich, dass Fraktionen dem Haushalt nicht zugestimmt hatten. „Wer dem jetzt ausgeglichenen Haushalt 2020 nicht zustimmte, riskierte, dass wir aus dem Stärkungspakt rausfliegen und nicht mehr die Hilfen des Landes in Millionenhöhe bekommen. Das ist unterlassene Hilfeleistung.“

In seiner Rede legte der Bürgermeister-Kandidat auch einen Schwerpunkt auf das Thema Freiheit. „Wir müssen die kleinen Dinge regeln, um selbstbestimmte Zeit für die wirklich wichtigen zu haben. Ausreichend Parkplätze sparen Zeit und Nerven, funktionierende Ampeln sparen Zeit und Nerven, funktionierende Kitas und ausreichende Straßen und guter Nahverkehr sparen Zeit und Nerven. Das bringt mehr Freiheit.“