Gladbeck: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Laut Polizeibericht fuhr der 55-jährige Motorradfahrer gegen 10.45 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Süden, in Höhe der Scharnhölzstraße, an einer Ampel los. Dabei kam der Gladbecker aus nicht abschließend geklärter Ursache in Schleudern und stürzte.