Gladbeck: „Mütter des Grundgesetzes“ zieren Stromkästen

Gladbeck. Zum internationalen Frauentag plant die Frauen Union Gladbeck etwas Besonderes: Bilder der Mütter des Grundgesetzes sollen Stromkästen verzieren.

Zum internationalen Frauentag wollen die Mitglieder der Frauen Union (FU) der Gladbecker CDU mehrere Stromkästen auf der Horster Straße (Höhe Kodi-Markt) künstlerisch gestalten lassen. Bilder der „Mütter des Grundgesetzes“ sollen die Motive sein. Die Aktion findet am Dienstag, 10. März ab 12.30 Uhr statt.

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“

Zum Hintergrund: Am 23. Mai 1949, vor 71 Jahren, stimmte die Mehrheit des Parlamentarischen Rates in Deutschland dem Entwurf des Grundgesetzes zu. Unter den 65 Abgeordneten, die an der Verfassung arbeiteten, waren vier Frauen. Die vier Politikerinnen Friederike Nadig (SPD), Helene Weber (CDU), Helene Wessel (Zentrums-Partei) sowie Elisabeth Selbert (SPD) pochten vor über 70 Jahren darauf, dass in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland die Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben wird. Zunächst weigerten sich die Männer im Parlamentarischen Rat, den von der Juristin Elisabeth Selbert formulierten Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in den Verfassungsentwurf aufzunehmen. Unter dem Druck der Öffentlichkeit beugten sich die „Väter“ des Grundgesetzes dann aber der Forderung, so Müzeyyen Dreessen vom FU-Vorstand.

Damit gehöre die Gleichberechtigung von Mann und Frau bis heute zu den wesentlichen Grundsätzen der Bundesrepublik Deutschland. „Nach wie vor gilt es, sich für diese Werte des Grundgesetzes einzusetzen und sie zu verteidigen, aber wir möchten mit der Gestaltung der Kästen mit den Konterfei der Mütter des Grundgesetzes auch hervorheben, wie wichtig Frauen in der Politik sind“, so Dreessen weiter. Die Aktion in Gladbeck soll bildlich an diesen wichtigen Teil der Geschichte erinnern.

Zur Malaktion gibt es Kaffer, Kuchen und gute Gespräche

Auf die andere Seite der Stromkästen wird das Berliner Parlamentsgebäude gesprüht. Interessierte Frauen und Männer sind herzlich eingeladen, bei der Aktion zuzuschauen. Es gibt Kaffee, Kuchen und Zeit für Gespräche.