Gladbeck: Nachbarschaftshilfe Rosenhügel liefert Essen

In Rosenhügel haben sich Mitglieder des Siedlerrings und des SPD-Ortsvereins gemeinsam mit einigen Privatpersonen zur Nachbarschaftshilfe Rosenhügel zusammengeschlossen. Um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen und den sozialen Zusammenhalt im Ortsteil zu am Leben zu erhalten, haben sie sich entschlossen, am Ostermontag, 13. April, den Rosenhügelern einen Mittagstisch als Heimservice anzubieten.

Bis zum 7. April nimmt die Nachbarschaftshilfe Rosenhügel die Bestellungen entgegen

Da am 22. März das Tafelspitz-Essen wegen der Corona-Krise ausgefallen ist, gibt es das Gericht nun im Lieferservice. Unter der Rufnummer 02043/ 22674 nehmen die Organisatoren bis Dienstag, 7. April, die Bestellungen entgegen. Das Team vom Heimservice wird dann am Ostermontag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr den Tafelspitz ausliefern.

Es werden nur Bestellungen aus Rosenhügel entgegen genommen. Darauf weist die Nachbarschaftshilfe ausdrücklich hin. Ganz Gladbeck könne man nicht mit Essen versorgen. Der Rosenhügel begrenzt sich im Westen durch die östliche Seite der Horster Straße vom Kärtner Ring bis zum Hahnenbach. Im Norden durch den Hahnenbach und im Süden und Osten durch die Stadtgrenze nach Gelsenkirchen. Zusätzlich beliefert das Team die Bereiche des Rosenhügels, die zur Stadt Gelsenkirchen gehören.

Das sind die Straßen oder Teile der Straßen: Mausegatt, Finefrau, Blindschacht, Querschlag, August-Brust-Straße, Am Echstekamp, Veilchen Straße, Stralsunder Straße, Rosenstraße, sowie der Kärtner Ring, die Bodenbacher und die Reichenberger Straße und die Enklave Am Bergerott.

Die Kostenbeteiligung von 2 Euro pro Essen ist ein eher symbolischer Beitrag. Wer als Spende mehr geben möchte, kann dies gerne tun.