Gladbeck: Netto eröffnet in Brauck eine neue Filiale

Gladbeck. In Gladbeck öffnet der Discounter Netto am 5. Mai eine Filiale an der Vehrenberg-/Marienstraße. Der Standort Horster Straße 230 wird aufgegeben.

Nur sechs Wochen nach Umbaubeginn wird Netto am 5. Mai im Gebäude des ehemaligen Biosupermarktes an der Ecke Vehrenberg-/Marienstraße einen neuen Markt eröffnen. Gleichzeitig aber gibt der Discounter die Filiale Horster Straße 230 (neben der Sparkassen-Filiale Brauck) auf.

Gladbeck: Die neue Filiale von Netto hat eine Verkaufsfläche von 680 Quadratmetern

Die Supermarktfläche entspreche nicht mehr dem „modernen Netto-Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung“, heißt es auf Nachfrage aus der Netto-Zentrale in Bayern. Die Filiale werde am 4. Mai geschlossen. Die neue Filiale an der Marienstraße mit 25 Parkplätzen hat eine Verkaufsfläche von 680 Quadratmetern und wurde, so der Konzern, unter Einhaltung von Nachhaltigkeitsaspekten gebaut: Es seien umweltfreundliche Baustandards und umweltschonende Technologien eingesetzt worden – wie hocheffiziente LED-Beleuchtungskonzepte, Abwärme-Nutzung aus dem Kälteprozess und energiesparende Türluftschleier mit Außentemperaturregulierung.

Wo sich zuvor ein Biomarkt befand, ist der Discounter Netto eingezogen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Mehr als 5000 Artikel, darunter rund 400 Bioprodukte, sollen in dem Markt, einer von über 4270 Netto-Filialen, angeboten werden. Hinzu kommen, so der Discounter, frische Brot- und Backwaren sowie Getränke in „umweltfreundlichen Mehrwegflaschen“. Bezahlen können die Kunden in der neuen Filiale, in der es kostenloses WLAN geben wird, bargeldlos nicht nur per EC- und Kreditkarte, sondern auch kontaktlos via NFC mobil per Smartphone oder ganz neu mit PayPal, Apple Pay und Google Pay.

Die Netto-Neueröffnung an der Marienstraße fällt in die Phase der Lockerung des Corona-Shutdowns, daher seien eine ganze Reihe Sicherheitsvorkehrungen für Mitarbeiter und Kunden getroffen worden. Den Filial-Mitarbeitern würden Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, heißt es. Im Kassenbereich, der mit einem Hygieneschutz ausgestattet ist, würden Fußbodenmarkierungen auf den nötigen Sicherheitsabstand von zwei Metern hinweisen. Für die Kunden bestehe eine Maskenpflicht beim Einkauf.

Die Netto-Filialen am Rosenhügeler Markt und an der Horster Straße 101 in Butendorf bleiben übrigens weiterhin bestehen, so der Discounter. Netto bestätigte, dass das Unternehmen nach wie vor an der bereits seit längerem geplanten Ausweitung der Filiale in Butendorf interessiert sei. Details, weshalb sich die Realisierung der Pläne verzögern, wollte das Unternehmen nicht nennen.