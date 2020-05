Gladbeck: Neue Infektionen und Todesfall im Cura-Altenheim

Im Cura-Seniorencentrum in Gladbeck gibt es erneut Corona-Infektionen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises weiter mitteilt, ist zudem eine erkrankte 97-jährige Bewohnerin verstorben. Das Behörde veranlasste daraufhin die Testung aller Bewohner und Beschäftigten des gesamten Wohnbereichs. Insgesamt seien so in den letzten Tagen drei Bewohner positiv getestet worden.

Zahl der Corona-Opfer erhöht sich in Gladbeck auf 22 Menschen

Nachdem in der besonders betroffenen Einrichtung über elf Tage keine neuen Infektionen mehr verzeichnet worden sind, sei der Aufsichtsbehörde am Donnerstag mitgeteilt worden, dass eine Bewohnerin positiv getestet worden ist, worauf die weiteren Schritte eingeleitet wurden. Unter den Infizierten befand sich eine 97-jährige Palliativ-Patientin, die am Wochenende verstorben ist. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Opfer in Gladbeck auf 22 Menschen.

Das Cura-Seniorencentrum war seit April besonders in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, nachdem sich dort die Infektionszahlen in der Einrichtung sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Betreuern gehäuft hatten. Dort sind nach Angaben des Kreises bislang zehn Bewohner am Coronavirus gestorben. Die Cura-Geschäftsführung hatte dem widersprochen, einige der vom Kreis erfassten Bewohner seien aus anderen Gründen gestorben.

Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden jetzt erneut getestet

Diesen Montag wurden durch das vom Kreis beauftragte DRK erneut alle bislang negativ getesteten Bewohnerinnen und Bewohner der gesamten Einrichtung getestet. Das Gesundheitsamt hat darüber hinaus angeordnet, dass auch alle Beschäftigten getestet werden, "Pflegepersonal ebenso wie Reinigungskräfte und alle, die in irgendeiner Form Kontakt zu den Bewohnern gehabt haben könnten".

Der Kreis hat von der Einrichtung auch die Pflege-Dokumentation der infizierten Bewohner angefordert, um überprüfen zu können, wie es zu den Neuinfektionen gekommen ist. Da für Einrichtungen, in denen Bewohner oder Beschäftigte positiv auf Corona getestet worden sind, ein grundsätzliches Besuchsverbot gelte, sei eine Ansteckung durch Auswärtige unwahrscheinlich.

Das Gesundheitsamt hatte bereits umfangreiche Schutzmaßnahmen angeordnet

Nachdem sich im Gladbecker Cura-Seniorencentrum die Corona-Infektionen auffällig erhöhten, hatte das Gesundheitsamt umfangreiche Maßnahmen angeordnet, "die für eine gewisse Zeit auch die gewünschte Wirkung erzielt haben", so der Kreis. Diese betrafen verschärfte Schutzmaßnahmen für Bewohner und Mitarbeiter, sowie ein anhaltendes Besuchsverbot.

Das Gesundheitsamt kündigt an, sich weitere Maßnahmen vorzubehalten, "sollte sich herausstellen, dass es Verstöße gegen die Anordnungen gegeben hat oder die Ursache für die Neuinfektionen nicht festgestellt werden kann".