Gladbeck: Parfümerie Douglas öffnet kommenden Montag wieder

Eigentlich hätte die Filiale der Parfümerie Douglas an der Hochstraße in Gladbeck schon vor drei Wochen wieder geöffnet werden können, wie alle Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Aber noch immer ist das Rollgitter vor der Eingangstür heruntergelassen.

Im Schaufenster informiert ein Zettel die Passanten darüber, dass „aufgrund der aktuellen Lage“ eine Öffnung noch nicht möglich sei und verweist auf die am nächsten gelegene Niederlassung in Gelsenkirchen-Buer. Konkrete Gründe für die Verzögerung nennt das Unternehmen auf WAZ-Anfrage nicht – allerdings ein Datum: Die Filiale in der Gladbecker Innenstadt wird am Montag, 25. Mai, wieder geöffnet. (eh)