Die Propsteipfarrei St. Lamberti hält trotz der Corona-Epidemie an den Gottesdiensten am Wochenende fest.

Coronavirus Gladbeck: Pfarrei St. Lamberti hält an Gottesdiensten fest

Gladbeck. Die Propstei appelliert stattdessen an die Eigenverantwortung der Gläubigen. Gemeindezentren, das K4 und die Gemeindebüros bleiben geschlossen.

Die Propsteipfarrei St. Lamberti gibt in Bezug auf die aktuelle Lage in Sachen Coronavirus Folgendes bekannt: Die regelmäßigen Gottesdienste finden wie gewohnt statt. Gleiches gilt für Taufen, Beerdigungen und Trauungen.

Die Pfarrei bittet die Gläubigen eigenverantwortlich und dem Gesundheitszustand entsprechend über die eigene Teilnahme zu entscheiden. Das Spenden der Krankenkommunion wird bis auf Weiteres zum Schutz der Risikogruppen ausgesetzt. Nicht ausgesetzt wird das Spenden der Sterbesakramente.

Die Krankenkommunion gibt es vorläufig nicht mehr

Ab sofort sind alle Pfarr-, Gemeindezentren und Jugendheime vorsorglich und bis auf Weiteres geschlossen. Dies gilt auch für das sozial-pastorale Zentrum K4 und die dortigen Angebote. Ebenfalls werden die Gemeindebüros an den einzelnen Standorten ab Montag geschlossen.

Offen bleibt das Pfarrbüro in Humboldtstraße 21. Die Pfarrei empfiehlt, Absprachen und Anfragen möglichst auf telefonischem Weg vorzunehmen. „Die genannten Maßnahmen wurden aufgrund der Lagebewertung am Freitagvormittag beschlossen. Sie werden gemäß der Entwicklungen und Handlungsempfehlungen von Behörden entsprechend aktualisiert“, heißt es in der Mitteilung der Propstei.