Gladbeck: Politik will Islam-Internat vorerst stoppen

Gladbeck. Die Vertreter aller Gladbecker Fraktionen üben Kritik an der Causa Islam-Internat. Bürgermeister Roland kündigt eine Bürgerinfoveranstaltung an.

Noch vor der Diskussion am heutigen Montagnachmittag im Haupt- und Finanzausschuss zur geplanten Ansiedlung eines islamischen Wohnheimes auf ehemaligem Kirchengrund in Gladbecks Süden, hat sich die Politik weiter kontra Stadtspitze formiert. Nach dem Unverständnis und Protesten von CDU-, SPD- und Grünen-Fraktionsspitze über die vorab fehlende Informationspolitik zum Thema, regt sich auch Widerstand bei der FDP. Zudem sind die SPD-Ortsvereine im Stadtsüden ebenfalls verärgert über das Kommunikationsdefizit seitens der Stadtverwaltung. Sie fordern, die Pachtvergabe des nun städtischen Baugrundstücks „vorerst zu stoppen“.

Bis heute fehlten der Politik „Hintergründe zum Konzept und dem genauen Vorhaben der geplanten Bildungsstätte“, kritisiert Andreas Dunkel, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Rosenhügel. Die Schaffung von vollendeten Tatsachen von Seiten der Verwaltung passe nicht „zu unserem Verständnis einer transparenten Stadtteilentwicklung“, ergänzt Hasan Sahin, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Brauck. „Zur Akzeptanz gehört immer ein strukturierter Prozess, in dem die Bürgerinnen und Bürger mitgestalten können und angehört werden“.

Blick auf die geplante Baufläche für das islamische Schülerwohnheim zwischen Ev. Paulus-Kindergarten und Roßheideschule in Brauck. Foto: Miriam Fischer / funkegrafik nrw

Die bisherige Informationspolitik zum Thema habe zu „Verunsicherung, Missverständnis und Ablehnung geführt“, so Dustin Tix, Vorstandsmitglied im Ortsverein Butendorf. Die Ortsvereine im Süden fordern in ihrer Stellungnahme „einen geordneten Prozess, in dem alle über die Bildungsstätte und dessen Konzept umfangreich informiert“, und auch die Bürgerinnen und Bürger im Sinne des angestrebten Wertekonsenses beteiligt werden. „Vor allem die unmittelbaren Anwohner haben ein Recht auf Transparenz“, so Dustin Tix.

Bei dem geplanten islamischen Bildungszentrum handel es sich um vorrangig um ein Jungenwohnheim

Zur Erinnerung: Sozialdezernent Rainer Weichelt hatte in einem Pressegespräch die WAZ am Donnerstag über das Bauvorhaben informiert. Im Beisein vom Dachverband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ, Investor und Bauherr) und dessen angeschlossener Gladbecker Moscheegemeinde, das Interkulturelle Bildungszentrum Gladbeck e.V., als Träger. Dabei wurde erst durch Nachfragen klar, dass es sich bei dem islamischen Bildungszentrum vorrangig um ein Jungenwohnheim handelt. In dem nicht nur Übernachtungsmöglichkeit am Wochenende besteht, sondern bis zu 30 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren kontinuierlich an den Schultagen beherbergt und verpflegt werden. Mit dem Ziel, nach dem Besuch einer Regelschule ihre schulischen Noten durch Nachhilfe im Heim zu verbessern und dort auch religiöse Unterweisungen im Sinne eines konservativ-gelebten Islams durchzuführen.

FDP-Chef Michael Tack befürchtet, dass das „unglückliche Vorgehen der Verwaltung eine sachliche Diskussion schon jetzt schwierig“ mache. Gerade in aufgeheizten politischen Zeiten sei „Transparenz umso wichtiger, um Sorgen und Ängste bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern gar nicht erst entstehen zu lassen“. Das bisherige Vorgehen der Stadt schüre „Misstrauen und den Gedanken, es solle etwas über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg entschieden werden“. Die FDP wünsche sich jetzt „eine ergebnisoffene Analyse der Situation“ und intensive Gespräche mit dem Träger des geplanten Islam-Internats, „um zu erfahren, was die genaue inhaltliche Ausrichtung der Einrichtung ist“.

Bürgermeister Roland unterrichtet öffentlich den Hauptausschuss und kündigt eine Bürgerinfoveranstaltung an

Bürgermeister Ulrich Roland hatte sich noch Ende der Vorwoche in die Diskussion eingeschaltet. Die Kritik sei nachvollziehbar, so dass er beantragte, den Haupt- und Finanzausschuss am Montag zum Thema zu informieren. Zudem kündigte er vor Sitzungsbeginn gegenüber der WAZ an, dass eine öffentliche Info-Veranstaltung terminiert werden soll, bei der interessierte Bürgerinnen und Bürger auch ihre Fragen stellen können.