Gladbeck: Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Einbrecher

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der nachts in Gladbeck in ein Friseurgeschäft eingebrochen ist. Es gibt ein Fahndungsfoto des Täters.

Laut Auskunft der Polizei war der Mann durch ein unverschlossenes Fenster in den Salon gelangt. Er stahl einen dreistelligen Eurobetrag aus einer Spardose, in der sich das Trinkgeld der Mitarbeiter befand.

Bei dem Einbruch wurde der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Foto: Polizei

Es gibt eine Täterbeschreibung: Der Einbrecher ist ungefähr 20 bis 30 Jahre alt, schlank, und er hat einen Bart. Bekleidet war er in der Tatnacht mit einer Basecap, einer Hose mit auffällig großen Löchern an den Knien, einem T-Shirt und einer Sweatshirtjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0800/2361 111.