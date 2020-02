Gladbeck: Rat gibt Geld für Schwarzarbeit-Ermittler frei

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am Mittwochnachmittag den Weg frei gemacht, damit die kreisweite Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit (EGS) ihre interkommunale Arbeit fortsetzen kann, um illegaler Beschäftigung das Handwerk zu legen. Gladbeck beteiligt sich mit 29.500 Euro an der Finanzierung des Teams II, das für Einsätze in Gladbeck, Herten, Dorsten und Marl zuständig ist.

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die auch durch das Ordnungsamt und Gewerbeamt der Stadt erfolgt. Die Mitarbeiter der Ermittlungsgruppe (1,5 Stellen je Team) konzentrieren sich kreisweit aber ausschließlich auf das Thema und sind so für ein Gebiet mit rund 38.000 Gewerbebetrieben, davon 5700 Handwerksbetriebe, zuständig. Zum Vergleich: In Gladbeck sind 655 Handwerksbetriebe gemeldet.

Hinweise von Firmen zu Konkurrenten, die sich nicht an die Vorschriften halten

Grundlage für ihre Einsätze sind eigene Verdachtsmomente aufgrund von auffälligen Beobachtungen im Bereich von Baustellen, sowie Hinweise von den Gewerbeämtern, Jobcenter, Handwerkskammer oder Finanzamt und den Kommunalen Ordnungsdiensten der Städte. Die Einsätze finden auch oft in Kooperation statt. Ein weitere Grundlage sind Hinweise von Firmen, die sich über Konkurrenten ärgern, die sich nicht an die Vorschriften halten und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie Lohn- und Preisdumping betreiben und so Aufträge wegschnappen.

Jürgen Krystek, Leiter der EGS, nannte der Politik auch konkrete Ermittlungserfolge für das Vorjahr. So konnten in 2019 kreisweit ein wirtschaftlicher Schaden von 3.357 Millionen Euro aufgedeckt werden und darüber hinaus Bußgelder über 254.700 Euro verhängt werden. In Gladbeck wurden 32 Firmen und 14 Betriebe überprüft und anschließend neu Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und sieben Bußgeldbescheide über insgesamt 27.400 Euro verschickt. Der aufgedeckte wirtschaftliche Schaden belief sich auf rund 250.600 Euro.

Die Bußgeldeinnahmen können die Personalkosten noch nicht ganz decken

Das Ziel, die Personal- und Arbeitskosten der EGS kostendeckend durch die erzielten Bußgelder darzustellen, ist noch nicht vollständig gelungen. Für die insgesamt drei Stellen der Ermittler und ihre Einsätze fielen in 2019 Kosten von 266.700 Euro an, denen die Einnahmen von 254.700 Euro gegenüber stehen. Diese hätten höher sein können, da die Forderungen nicht alle bedient worden sind. Gründe: Die Länge und Komplexität der Bußgeldverfahren und mangelnde Zahlungsfähigkeit der überführten Personen. Da aber ein Trend steigender Bußgeldeinnahmen zu erkennen ist (2018 waren es etwa nur die Hälfte mit 120.300 Euro im Vergleich zu 2019), ist zu erwarten, dass die Einnahmen weiter steigen.

Der bisherige Zuständigkeitsbereich soll zudem erweitert werden, indem weitere Tatbestände nach dem Schwarzarbeitsgesetz und der Handwerksordnung in den Tätigkeitsbereich der Ermittlungsgruppe übernommen werden und so mit höheren Bußgelderträgen zu rechnen ist.