Gladbeck: Realschüler üben sich im historischen Schwertkampf

„Junger Ritter, lern Gott zu lieben und die Damen zu ehren, so vergrößert sich deine Ehre. Üb Ritterlehre und erlern die Kunst, die dich schmückt und dir im Kampf ehrenvoll schmeichelt.“ Dieser schöne Satz stammt von Johannes Liechtenauer, der im 14. Jahrhundert die deutsche Schule der europäischen Fechtkunst begründete. Seine mittelalterlichen Schriften bilden die Grundlage für die Schul-AG „Historischer Schwertkampf mit dem Langschwert“ (HEMA, Historical European Martial Arts), die Markus Landwehr, Konrektor an der Werner-von-Siemens-Realschule, im Oktober des letzten Jahres ins Leben gerufen hat.

Eine Kampfkunst, hinter der eine Philosophie steckt

„Kraft mit Köpfchen“ erfordere diese Kampfkunst, so Landwehr zum Hintergrund: „Wer meint, er brauche nur drauf zu hauen, ist fehl am Platz.“

“Einer für alle, alle für einen“: Die Schwertkampf-AG kommt bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut an. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Es sei die Philosophie, die hinter dieser Kampfkunst stecke und in zahlreichen historischen Schriften dokumentiert worden sei. Heute ist für die neun Jungen und Mädchen der AG ein besonderer Tag, denn Roman Stücka, Mitglied und Trainer im Dortmunder Verein „Tremonia Fechten“ ist nach Gladbeck gekommen, um die Teilnehmer intensiv in dieser speziellen Kampfkunst zu trainieren. „Ich habe mir die alten Schriften erschlossen“, erzählt Stücka: „Auf diese Weise lernen die Schüler ihren Körper und den des anderen kennen und beide zu respektieren.“

Ein Trainingsnachmittag mit anschließendem Pizzaessen

Einmal wöchentlich treffen die Sieben- bis Neuntklässler der Werner-von-Siemens-Realschule in der AG zusammen und vierteljährlich erhalten sie so einen ausführlichen Trainingsnachmittag mit anschließendem gemeinsamen Pizzaessen: „Dieser Sport schweißt die Schüler zusammen, er lehrt sie, Rücksicht zu nehmen und sich selbst zu kontrollieren, um ihren Aggressionen keinen Raum zu geben“, erklärt Markus Landwehr seine Motivation für diese AG, „und sie haben einen Tag in der Woche, an dem sie sich richtig auspowern können.“

Pädagoge Markus Landwehr (hinten im Bild) kann sich gut vorstellen, dass auch andere Schule Interesse an der AG haben könnten. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Die Schüler selbst sind begeistert von dem Angebot an ihrer Schule. „Ich find’s cool“, sagt die zwölfjährige Miriam, und die 15-jährige Denise aus der neunten Klasse ergänzt ihr persönliches Ziel: „Wenn ich 16 bin, will ich in einen Verein eintreten. Die Technik gefällt mir so gut.“

„Hinter der Maske sind alle gleich“

Ein weiterer positiver Aspekt sei eben dieser, dass hier keinerlei Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gemacht werde, sagt Lehrer Landwehr, „hinter der Maske sind alle gleich“.

Viele Schüler und Schülerinnen hätten zudem einen Migrationshintergrund, so habe der Kampfsport eine deutlich integrative Funktion. Zudem trifft hier Tradition auf Moderne, denn im Gegensatz zu historisierenden Mittelalteradaptionen als Nachahmung, werden die alten Quellen wortwörtlich mit modernen Mitteln umgesetzt.

Katharina und Leon finden die Schwertkampf AG an der Werner-von-Siemens-Realschule prima. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Murat und Kerem, 14- und 15-jährig, brennen für die alte Kampfkunst. „Die Bewegung macht großen Spaß und wir lernen die verschiedenen Positionen, um mit dem Schwert richtig umzugehen“; erklärt Murat. Kerem ergänzt: „Und man hat sich immer unter Kontrolle.“

Im Sommer soll es einen Schaukampf geben

Markus Landwehr hat offensichtlich mit dieser AG ins Schwarze getroffen, wie die Reaktionen der Schüler deutlich machen. Sein Ziel ist es, zunächst mittelfristig die AG zu vergrößern und langfristig das Angebot auszuweiten, weitere Schulen dafür zu begeistern und perspektivisch Wettkämpfe auf Schulebene zu organisieren. Doch erst einmal werden die Schülerinnen und Schüler der Werner-von-Siemens-Realschule im kommenden Sommer ihre historische Fechtkunst in einem Schaukampf präsentieren.