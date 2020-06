Gladbeck: Rentnerin mit Rempeltrick die Geldbörse gestohlen

Gladbeck Vier Frauen raubten einer 77-jährigen Frau in Gladbeck mit mieser Masche die Börse. Die Seniorin wurde angerempelt, so dass sie fast stürzte.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Raubüberfall auf eine Seniorin in der Gladbecker Fußgängerzone am Dienstagvormittag machen können.

Die Täterinnen nutzten das Alter ihres Opfers skrupellos aus

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 11.20 Uhr vor einem Kaufhaus in der Fußgängerzone auf der Hochstraße. Einer 77-jährigen Frau aus Gladbeck waren zunächst vier ihr unbekannte Frauen aufgefallen. Eine dieser Frauen rempelte sie plötzlich heftig an, daraufhin musste sich die Seniorin an einem Kleiderständer abstützen, damit sie nicht stürzte. Die Täterinnen, die kurz darauf verschwanden, hatten die Rentnerin offensichtlich für ihre miese Masche ausgespäht. Denn später bemerkte die 77-Jährige, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche fehlt.

Eine Beschreibung der des Raubes verdächtigten vier Frauen liegt der Polizei nicht vor; um Zeugenhinweise zur Tat wird so gebeten. Das zuständige Kriminalkommissariat ist kostenfrei unter der Rufnummer 0800-23 61 111

zu erreichen.

