Gladbeck: S9 fällt ab Montagabend wegen Gleisbauarbeiten aus

Gladbeck. Über einen Monat lang müssen Pendler zwischen Bottrop und Haltern am See auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Die Bahn arbeitet an den Gleisen.

Bahnpendler müssen sich ab Montagabend auf Einschränkungen einstellen. Betroffen davon ist die S 9 auf dem Teilstück zwischen Bottrop und Haltern am See. Aufgrund einer Baustelle fällt die S-Bahn auf diesem Streckenabschnitt von 2. März, 22 Uhr, bis 19. April, 4 Uhr, aus. Stattdessen müssen die Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.

Laut Abellio, das Unternehmen betreibt die S-Bahn-Linie, arbeitet die DB Netz AG in dem Zeitraum an den Gleisen. Darum müssen die Fahrgäste in dem Zeitraum auf die Busse umsteigen, die als Schienenersatzverkehr unterwegs sind. Die Busse halten in der Zeit an folgenden Haltepunkten: Haltern am See: Bahnhofsvorplatz, Marl-Hamm: Marl-Hamm Bf, Marl Mitte: Ri. Essen Bussteig 6, Ri. Haltern Bussteig 4, Gelsenkirchen-Hassel: Hassel Bf, Gelsenkirchen-Buer Nord: Ri. Essen Bussteig 1, Ri. Haltern Bussteig 2, Gladbeck West: Gladbeck West Bf Vorplatz, Bottrop-Boy: Bottrop Boy Bf sowie am Bottroper Hauptbahnhof.

Längere Fahrtzeiten durch den Schienenersatzverkehr

Gleichzeitig warnt das Unternehmen, dass sich die Fahrtzeiten durch den Schienenersatzverkehr verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Die aktuellen Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehrsmeldungen“ abrufbar. Fahrgäste haben außerdem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.