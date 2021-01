Gladbeck schlüsselt Corona-Fälle nun nach Stadtteilen auf

Gladbeck Die meisten Infektionen treten aktuell im Stadtsüden auf. Viele Fälle in Altenheimen, aber auch viele jüngere Jahrgänge sind betroffen.

Die Stadt Gladbeck hat erstmals - und als erste Stadt im Kreis Recklinghausen - die Zahlen der Corona-Infizierten nach Stadtteilen und Altersgruppen aufgeschlüsselt veröffentlicht. Danach sind von den aktuell 446 Corona-Fällen alle Stadtteile in Gladbeck betroffen, die meisten Infektionen finden sich jedoch in den südlichen Stadtteilen. Mehr als 14 Prozent der Infizierten sind Seniorenheimbewohner. Aber: Mehr als die Hälfte (52,8 Prozent) sind jünger als 50 Jahre alt. Die größte Gruppe der Infizierten ist zwischen 30 und 40 Jahre alt (14,4 Prozent).

Betroffen sind von vor allem Rosenhügel, Brauck und Butendorf. Die wenigsten Fälle sind in Ellinghorst, Mitte-Ost und Alt-Rentfort zu finden. Stadtweit sind laut städtischer Statistikauswertung augenblicklich 0,57 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Rosenhügel ist knapp doppelt so stark betroffen (1,02 Prozent der Bevölkerung), genauso wie Brauck (0,98). In Butendorf sind 0,64 Prozent der Bewohner Corona-infiziert, was noch über dem Durchschnitt liegt.

Die meisten aktuellen Corona-Fälle gibt es mit 128 in Brauck

In absoluten Zahlen liegt Brauck mit 128 Fällen vor Butendorf mit 77 und Rosenhügel mit 51 Fällen, wie die Auswertung der Statistik zeigt. In Stadtmitte sind derzeit 60 Menschen betroffen (0,51 Prozent der Bevölkerung) und in Rentfort-Nord 37 (0,48 Prozent). In Schultendorf sind zwar nur zehn Personen betroffen, diese machen aber 0,42 Prozent der Bevölkerung aus. Die weiteren Werte: Zweckel 40 Personen (0,37 Bevölkerungsanteil), Alt-Rentfort 13 (0,30), Mitte-Ost 22 (0,28) und Ellinghorst acht (0,27).

Laut Statistikstelle der Stadt, die am Freitag - so die Verwaltung in einer Mitteilung - unter Hochdruck die Zahlen aufbereitet habe, sind die Zahlen im Stadtsüden höher, weil die Ortsteile dort enger bebaut seien und dort überdurchschnittlich viele Menschen in den Seniorenheimen infiziert seien. So sind in Brauck 23 und in Rosenhügel 16 Senioren in Einrichtungen infiziert.

Über 14 Prozent der Infizierten wohnen in Seniorenheimen

Insgesamt sind 63 der 446 Gladbecker, die derzeit vom Coronavirus betroffen sind, Heimbewohner - das sind 14,13 Prozent aller Infizierten. Neben den genannten Stadtteilen Brauck und Butendorf gibt es infizierte Seniorenheimbewohner auch in Rentfort-Nord (neun), in Zweckel (acht) und Stadtmitte (sieben).

Laut Statistikauswertung verteilen sich die Infektionen über alle Altersgruppen relativ gleichmäßig. Lediglich bei den unter 10-Jährigen liege der Anteil der Gesamtinfizierten (immerhin 21 Fälle) deutlich niedriger als bei den anderen Altersgruppen. Für Gladbeck fällt auf, dass die Quote der akut Infizierten bei den Männern insgesamt deutlich höher ist als auf Kreisebene.

Die größte Gruppe der Corona-Infizierten sind die 30- bis 40-Jährigen

Werden die Altersgruppen einbezogen, dann zeigen sich bei den Männern ausgeprägte Differenzen nach oben bei den Kindern und jungen Erwachsenen. Bei den Frauen fallen die Altersgruppen der 30 bis unter 50-Jährigen mit besonders hohen Quoten auf. Bei den 60- bis unter 80-Jährigen sind es dann wieder die Männer, bei denen die Quoten deutlich über dem Kreisniveau liegen.

Laut Stadtverwaltung sollen die statistischen Auswertungen nun wöchentlich erfolgen. Wegen der anhaltend hohen Corona-Infizierungen und einem gesteigerten Informationsbedürfnis bei Bürgern, Medien und der Politik werde die Stadtverwaltung ab sofort die Corona-Berichterstattung ausweiten und zusätzliche Informationen und Statistiken zur Verfügung stellen, heißt es am Freitagabend in einer Mitteilung.

