Gladbeck: SPD kritisiert Zustand des Radwegs Adenauer-Allee

Gladbeck. Der SPD Ortsverein Mitte in Gladbeck fordert den Landesbetrieb Straßenbau NRW zum Handeln auf. Es geht um die Sanierung eines wichtigen Radwegs.

Der Radweg an der Konrad-Adenauer-Allee muss saniert werden. Mit dieser Forderung hat sich der SPD Ortsverein Mitte erneut wieder an den zuständigen Landesbetrieb Straßenbau NRW gewandt.

Die für den Stadtteil wichtigen Themen trotz der Corona-Krise im Blick behalten

Auch wenn die vielen Einschränkungen während der Corona-Pandemie das öffentliche Leben, genauso wie das politische, in Gladbeck heruntergefahren haben, versuche man weiter, die im Stadtteil wichtigen Themen im Blick zu behalten, so der Ortsvereinsvorsitzende Volker Musisol. Schon seit langem stehe die Partei mit dem Landesbetrieb in Kontakt, „um auf den schlechten Zustand des Radweges an der Konrad-Adenauer-Allee und auch die Parksituation am Nordpark hinzuweisen“.

Gerade in dieser Zeit werde das Fahrrad viel häufiger benutzt, und durch den E-Bike Boom seien zudem gut ausgebaute Radwege eine Voraussetzung für die Verkehrswende. Leider sei aber der Radweg an dieser wichtigen Verbindung zwischen Gladbeck und Gelsenkirchen in einem sehr schlechten Zustand. Wurzeldurchbrüche, Asphaltbrüche, Löcher und Pflanzenwildwuchs machten ein sicheres Fahren kaum möglich. Musiol: „Aus diesem Grunde haben wir den Landesbetrieb aktuell wieder angeschrieben und einen Ortstermin vorgeschlagen um uns über mögliche Entwicklungen an der Konrad-Adenauer-Allee unterrichten zu lassen. Wir warten gespannt auf eine Antwort.“