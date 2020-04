Gladbeck: Über 1000 Gläubige sahen Osternacht als Livestream

Gladbeck Die Propsteipfarrei übertrug die österliche Messfeier am Samstagabend aus Brauck. Bedrückende Atmosphäre in der menschenleeren St.-Marien-Kirche.

Mehr als 500 Geräte waren am Samstagabend laut Internetplattform Youtube in der Spitze auf den Livestream der Osternachtfeier der katholischen Propsteipfarrei St. Lamberti aus der St.-Marien-Kirche eingeschaltet. Demnach haben wahrscheinlich mehr als 1000 Gläubige den österlichen Gottesdienst aus dem Braucker Gotteshaus gesehen - rechnet man im Schnitt nur zwei Zuschauer pro Gerät.

Erstmals hatte die Pfarrei aus Anlass der Corona-Krise und des Verbots öffentlicher Gottesdienste eine heilige Messe im Internet auf dem Youtube-Kanals der Pfarrei live gestreamt - in diesem Fall aus dem menschenleeren Braucker Gotteshaus. In überraschenderweise guter Qualität und professionell dargeboten - mit mehreren Kameras, guter Tonqualität und Moderatorenstimme im Hintergrund. Die Internetseite der Pfarrei St. Marien zählte während der zwei Stunden dauernden Übertragung sogar mehr als 3700 Zugriffe.

Fürbitten kamen per SMS von den Zuschauern in der Kirche

Die Gläubigen an den Geräten, es gab sogar Zuschauer aus Niedersachen und dem Kölner Raum, nutzten sogar die Möglichkeiten, Fürbitten per SMS während des Gottesdienstes an die "Regie" zu schicken, die dann während der Messfeier verlesen wurden. Der Ablauf der Osternacht entsprach den üblichen Riten - auffallend fehlte natürlich die Kommunionausteilung. Auch mutete die Messfeier in der leeren Kirche durchaus etwas befremdlich an.

Zelebranten waren - in gebotenem Abstand voneinander - Propst André Müller und Pater Gisbert von den Amigonianern sowie Diakon Andreas Dietrich, die auch direkt in die Kamera sprachen. Musikalisch gestaltet wurde die Osternacht von Friederike Spangenberg, Klaus Cilleßen und Benedikt Gottlieb. Als Lektoren fungierten Luisa Moosbauer und Jonas Schulte-Eickholt. Mark Bothe war der Moderator im Hintergrund. Außerdem war ein mehrköpfiges Technikteam im Einsatz.

Laut Propsteipfarrei wird der Stream am Nachmittag des Ostersonntags wiederholt. Zugriff über https://www.sankt-lamberti.de/