Gladbeck: Ulrich Roland schreibt an Hanaus Oberbürgermeister

Trauer nach der Bluttat in Hanau. Auch Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland ist erschüttert über die Ereignisse – und schreibt einen Brief an Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky.

Gladbeck. Nach der Bluttat von Hanau hat Gladbecks Bürgermeister Roland an den dortigen Oberbürgermeister geschrieben. Er drückt seine Betroffenheit aus.

Bürgermeister Ulrich Roland ist erschüttert über die Ereignisse im hessischen Hanau. Dort soll ein Mann aus rassistischen Motiven am Mittwochabend mehrere Menschen mit Migrationshintergrund getötet haben. In einem Schreiben an Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky drückt Roland sein Entsetzen aus.

„Mit großer Betroffenheit nehmen wir zur Kenntnis, dass ein offensichtlich rassistisch motivierter Mann in Ihrer Stadt mit seiner Bluttat vielen Menschen den Tod gebracht, Angst und Entsetzen verbreitet hat. Ich möchte Ihnen im Namen von Rat, Verwaltung und Bürgerschaft der Stadt Gladbeck unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen“, schreibt Roland.

Roland wünscht viel Kraft in dieser Zeit

„Unser besonderes Mitgefühl gilt natürlich den Opfern dieser feigen Morde und deren Angehörigen. Für unsere Stadtgesellschaften bedeuten solche Anschläge eine große Herausforderung, der wir nur gemeinsam begegnen können“, so Roland weiter. Hass gegen Menschen anderer Kulturen und Religionen dürfe das Leben in unseren Städten nicht vergiften. „Wir sagen laut und deutlich: Unsere Gesellschaft toleriert weder Hass noch Gewalt! Ich wünsche Ihnen und Ihrer Stadt alles Gute und die Kraft, die Sie in dieser schweren Zeit brauchen.“

Auch Bahtiyar Ünlütürk, Vorsitzender des Integrationsrates, zeigte sich am Donnerstag schockiert und fassungslos. „Im Namen des gesamten Integrationsrates spreche ich mein tief empfundenes Mitgefühl aus.“ Er appelliere an die Gesellschaft, sich nicht von Hass leiten zu lassen. „Lassen Sie uns weiter gemeinsam für ein friedliches, tolerantes Leben aller Kulturen und Religionen in unserer Stadt einstehen.“