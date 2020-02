Unbekannte stahlen in Gladbeck einen BMW, der in Alt-Rentfort an der Straße „Meinenkamp“ geparkt war.

Gladbeck. Unbekannte Täter stahlen einen BMW an der Straße „Meinenkamp“ in Alt-Rentfort und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gladbeck: Unbekannte Täter stehlen einen BMW

In der Nacht zu Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen BMW X4 an der Straße „Meinenkamp“ in Gladbeck. Das Fahrzeug stand vor einem Wohnhaus in Alt-Rentfort. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Kriminalkommissariat unter entgegen.