"Gladbeck, unsere Stadt" bietet wieder viel Lesestoff

Gladbeck Verkehrs- und Heimatverein haben einen bunten Themenstrauß zusammengestellt. Autoren nehmen die Leser mit auf einen Streifzug durch die Stadt.

Die neue Ausgabe der Zeitschrift "Gladbeck, unsere Stadt" von Verkehrs- und Heimatverein ist erschienen. Druckfrisch bietet die erste von drei Ausgaben in diesem Jahr auf 60 Seiten gewohnt breit gefächert einen Streifzug durch das Stadtleben.

Erfreut zeigt sich Autor Dietrich Pollmann, Vorstandsmitglied des Heimatvereins, über die Vergabe des neuen Heimatpreises der Stadt und er stellt die ersten Gewinner vor: Die Siedlergemeinschaft Rentfort und die Zeitungs-AG der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule. Der Verkehrsverein, über 100 Jahre alt, erinnert an die Impulse, die er über Jahre mit Aktionen und Geschenken gesetzt hat und kündigt an, erneut (zum 13. Mal) den Wilhelm-Zimolong-Preis, einen Förderpreis für junge Künstler, über 5000 Euro auszuschreiben.

Dr. Dieter Briese nimmt sich in einem längeren Beitrag umfassend des Themas Radfahren in Gladbeck an, zeigt Hintergründe und Pläne auf und liefert Denkanstöße, wie bis 2025 jeder Vierte, so ein Konzept, aufs Rad kommen kann. Josef Wolters porträtiert in einem Aufsatz Bodo Dehmel, der nach 18 Jahren an der Spitze des Fördervereins Kotten Nie zurücktrat und das Amt an Walter Pietzka abgegeben hat.

Joachim Stübben erinnert in Wort und Bild an die Zeit, als die Dampflokomotiven noch in Gladbeck unterwegs waren. Peter Braczko stellt Anja Walprecht vor, die seit 20 Jahren bei der Vestischen Busse durchs Stadtgebiet lenkt. Und Katrin Bürgel, die Leiterin des Stadtarchivs, thematisiert die Broschüre der Stadt, die sich mit der Geschichte der drei Gladbecker Friedhöfe auseinandersetzt.