Tanz-Festival Gladbeck: Up to Dance verspricht wieder eine Tanz-Explosion

Gladbeck. Profis präsentieren bei Up To Dance am 1./2. Februar in Gladbeck ihr Können. Zwei Shows und neun Workshops stehen auf dem Programm.

Das Festival Up To Dance, das größte Tanzevent in der Emscher-Lippe-Region, erlebt am Wochenende, 1. und 2. Februar, in Gladbeck seine 31. Auflage. Zwei verschiedene Shows und neun Workshops mit internationalen Profis stehen auf dem Programm.

Gladbeck: In der Mathias-Jakobs-Stadthalle gehen zwei Tanz-Shows über die Bühne

Los geht es mit den Shows am 1. Februar in der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53. Hier erwartet die Zuschauer die geballte Ladung Tanz mit mehr 400 Akteuren auf der Bühne – und das Spektakel gibt’s „in 4D, denn zusätzlich zur Bühnenfläche erobern Tuchakrobaten den Luftraum“, versprechen die Organisatoren. Die rasante Fahrt durch die Tanzlandschaft beginnt um 18 Uhr mit der Start-Up-Show. Hier haben Talente die Chance, ihre energiegeladenen Choreographien dem Publikum präsentieren und der Szene frischen Wind zu verpassen.

Die darauf folgende, glamouröse Gala-Show ab 20 Uhr ist ausgesuchten Tänzerinnen, Tänzern und Tanzkompanien vorbehalten. Und die bringen mit Hip Hop, Musical Dance, Jazz Dance, Urban- und Modern Dance die Bühne zum Beben. Erfunden hat das Festival das Gelsenkirchener Eventlabel Up To Dance, das seit mehr als 30 Jahren Showevents, Danceworkshops und Performances in ganz Nordrhein-Westfalen organisiert. Tipp: „Mit einem Ticket können Zuschauer beide Shows besuchen.“

Nationale und internationale Profis bieten an beiden Veranstaltungstagen 90-minütige Dance-Workshops an. Bei Lyrical-, Funky und Modern Jazz, Urban Dance, Tuchakrobatik, Musical Dance und Contemporary können Tanzbegeisterte neue Moves und Choreografien erlernen, Spaß haben und ihr tänzerisches Talent weiterentwickeln.

Wer etwas Neues ausprobieren möchte, hat die Qual der Wahl. Folgende Workshops in der Sporthalle der Anne-Frank-Schule, Kortestraße 13, stehen am Samstag, 1. Februar, zur Wahl: (WS 1) 12 bis 13.30 Uhr, Lyrical Jazz mit Almut Küpper; (WS 2) 13.45 bis 15.15 Uhr, Zeitgenössischer Tanz mit Berit Schultze; (WS 3) 15.30 bis 17 Uhr, Modern Contemporary mit Anton Rudakov; (WS 4) 17.15 bis 18.45, Urban Dance mit Sophie Kolter.

Sonntag, 2. Februar: (WS 5) 11 bis 12.30 Uhr, Aerial Silks/Tuchakrobatik mit Nantia Brumann; (WS 6) 12.45 bis 14.15 Uhr, Musical Bodyguard mit Rieke Marie Rapp; (WS 7) 14.30 bis 16 Uhr, Contemporary Dance mit Ana Carolina Reis; (WS 8) 16.15 bis 17.45, Funky Jazz mit Oliver Rogoschinski; (WS 9) 18 bis 19.30, Lyrical Contemporary mit Cecilia Lerg.

Weitere Informationen und Tickets zu Up To Dance gibt’s auf der Website: https://uptodance.jimdo.com/.

Up to dance bietet Workshops für Anfänger und Erfahrene