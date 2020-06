Gladbeck: Verdächtiger Mann filmt Kinder - Zeugen gesucht

Gladbeck Die Polizei hat Hinweise, dass ein verdächtiger Mann in der Gladbecker City Kinder aus sexuellen Gründen gefilmt haben soll. Die Fahndung läuft.

Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach einem verdächtigen Mann, der in der Gladbecker Innenstadt Kinder aus sexuellen Gründen gefilmt haben soll.

Mann soll sich bei der Tat selbst unsittlich berührt haben

Der Vorfall soll sich am Montag im Bereich der Fußgängerzone an der Lambertistraße ereignet haben. Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, gegen 13.45 Uhr einen unbekannten Mann beobachtet zu haben, wie er dort Kinder filmt. Dabei soll dieser sich selber sexuell befriedigt haben. Nachdem die Zeugin ihn daraufhin ansprach, soll sich der Verdächtige in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt, graue Haare, gebräuntes Gesicht,

bekleidet mit brauner Lederjacke und heller beige-farbener Hose.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise

Hinweise zu dem Vorfall und dem Verdächtigen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der kostenfeien Rufnummer 0800-23 61 111 entgegen.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.