Gladbeck: Vestische führt Fahrplanwechsel Mitte August durch

Gladbeck Wegen der Corona-Krise folgt die Umstellung sechs Wochen später als ursprünglich geplant. Auch in Gladbeck gibt es einige kleinere Änderungen.

Verschoben und verschlankt: Der Fahrplanwechsel der Vestischen greift wegen der Corona-Pandemie erst zum Start des neuen Schuljahrs am 12. August. Geplant war ursprünglich der 27. Juni, der erste Tag der Sommerferien.

Grundsätzlich strebt die Vestische mit Sitz in Recklinghausen mit dem Fahrplanwechsel Optimierungen von Fahrzeiten und Haltestellen in den Städten an. Unter anderem wird sich in Gladbeck der Umstieg zwischen den Schnell-Bussen 36 und 91 am Goetheplatz in den Abendstunden und am Wochenende komfortabler gestalten, so die Vestische.

Auf der Linie 258 wird es auch am Abend einen 30-Minunten-Takt geben

Allerdings müssen sich Kunden an stark veränderte Abfahrtszeiten gewöhnen. Eine weitere Änderung in Gladbeck mit dem Fahrplanwechsel betrifft die Linie 258: Durch eine bessere Taktung soll in den Abendstunden auf der Linie zwischen Alt-Rentfort und Goetheplatz ein 30-Minuten-Takt ermöglicht werden.





Die Vestische Straßenbahnen GmbH wird ihre Kunden in der ersten August-Woche über die Änderungen informieren und hat dafür mehr als 20.000 Fahrpläne von geänderten Linien gedruckt. Die verteilt das Unternehmen an Haushalte entlang der jeweiligen Linienwege und legt sie zudem in den Kunden-Centern aus. Sie werden ebenfalls unter vestische.de/ fahr-und-liniennetzplaene im Netz verfügbar stehen.