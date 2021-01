Auf die Kinderhospizarbeit wollen Aktionen am 10. Februar aufmerksam machen. So sollen auch in Gladbeck Gebäude grün beleuchtet werden.

Kinderhospizarbeit Am Tag der Kinderhospizarbeit soll's in Gladbeck grün werden

Gladbeck Wegen der Pandemie wird die Mitmachaktion digital durchgeführt. Viele Orte sollen zum 10. Februar beleuchtet und fotografiert werden.

„Lasst uns Deutschland grün erleuchten“ - so lautet das Motto zu einer der Mitmachaktionen des Deutschen Kinderhospizvereins (DKHV). Anlass ist der vom

Verein initiierte „Tag der Kinderhospizarbeit“ am 10. Februar. Dabei handelt es sich um einen bundesweiten Gedenktag, der auf die Situation von jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung aufmerksam machen soll. In Gladbeck hat der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe seinen Sitz am Kirchplatz 8.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die zentrale Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt werden. Doch der DKHV geht neue, kreative Wege und gestaltet den 1o. Februar komplett als digitale Variante. Die angebotenen (Mitmach-) Aktionen können über den ganzen Tag online und über die sozialen Netzwerke verfolgt werden.

Gladbeck: Möglichst viele Gebäude, Brücken und Wahrzeichen sollen grün beleuchtet werden

Um die an diesem Tag in ganz Deutschland sichtbar zu machen, startet der Verein einen Aufruf an die Bevölkerung, Städte, Gemeinden, Firmen und Organisationen. Ziel ist es, am 10. Februar möglichst viele verschiedene Orte (Firmen, Brücken, Gebäude, Wahrzeichen, Tore, Geschäfte, Türme,

Kirchen etc.) grün zu beleuchten, davon Fotos oder Videos zu machen und diese in den sozialen Medien unter dem #tagderkinderhospizarbeit@deutscher_kinderhospizverein

zu veröffentlichen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Die hoffentlich vielen Menschen, die ein Foto von sich mit dem grünen Band aufnehmen, werden gebeten, es bis spätestens zum 1. Februar zuzusenden. Die Beiträge sowie Bestellungen von grünen Bändern nimmt der Verein entgegen unter:

10.02@deutscher-kinderhospizverein.de

Auch Zeichnungen oder andere kreative Gestaltungsformen mit dem grünen Band sind willkommen. Die eingereichten Fotos werden zum 1o. Februar in einer digitalen

Collage über die sozialen Netzwerke veröffentlicht: https://www.facebook.com/deutscherkinderhospizverein

https://www.instagram.com/deutscher_kinderhospizverein/

https://www.youtube.com/channel/UCKe9UudY5A4zawfvAfpSEQg/about

Kontakt zum Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe in Gladbeck per Telefon unter 02043/98 727 40; Fax: 0 20 43/98 727 42; E-Mail: emscher-lippe(at)deutscher-kinderhospizverein.de

Lesen Sie mehr aus Gladbeck hier.