Gladbecker Bürgermeisterin begrüßt Schutz für Seniorenheime

Gladbeck Die Sicherheitsregeln für Altenheime werden verschärft. Ankündigung der Bund-Länder-Konferenz entspricht den Gladbecker Forderungen.

Gladbecks Bürgermeisterin, Bettina Weist, begrüßt das Vorhaben von Bund und Ländern, die Sicherheit in Seniorenheimen zu erhöhen. Dies komme dem Vorstoß der Stadt Gladbeck entgegen, die zu Beginn der Woche auf den Kreis Recklinghausen zugegangen war, um weitere

Schutzmaßnahmen in Senioreneinrichtungen prüfen zu lassen.

Hintergrund: Pflegeeinrichtungen hatten sich in Gladbeck häufig als Corona-Hotspot mit Erkrankten entwickelt. Aktuell stelle sich die Infektionslage in Gladbecker Seniorenheimen aber glücklicherweise entspannt da, so dass der Kreis keinen akuten Handlungsbedarf sehe. "In

den letzten beiden Tagen gab es keine neuen Corona-Fälle in den Einrichtungen", heißt es aus dem Bürgermeisterinnenbüro. Durch den stetigen Rückgang der Zahlen kommen derzeit lediglich rund 10 Prozent der Infizierten aus den Pflegeheimen.

Stadtverwaltung beobachtet die Situation in Gladbecker Heimen sehr genau

„Wir ", unterstreicht Bettina Weist.

Dazu stehen man im engen Austausch mit dem Kreisgesundheitsamt und sei "kontinuierlich

im Gespräch mit den Senioreneinrichtungen". Die Beschlüsse der gestrigen Bund-Länder-Konferenz kämen Gladbecks Forderung nach mehr Sicherheit in den Senioreneinrichtungen deutlich entgegen. "Wenn diese so in die neuen Verordnungen des Landes einfließen, ist ein weiterer wichtiger Schritt zum Schutz der Menschen in den Einrichtungen getan“, betont

die Bürgermeisterin.

Fest steht bereits: Für das Personal in Seniorenheimen ist zukünftig eine FFP2-Maskenpflicht beim Kontakt mit den Bewohnern vorgesehen. Auch wurde in der Konferenz den Schnelltests beim Betreten der Einrichtungen eine besondere Bedeutung zugesprochen. Eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal besteht bereits. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Testpflicht weiter ausgeweitet wird. Künftig soll Besucherinnen und Besuchern nur mit negativem Corona-Test der Zutritt zu den Einrichtungen gewährt werden. Die neuen

Verordnungen des Landes NRW werden in den nächsten Tagen erwartet.