Gladbecker Illustratorin überzeugt Jury mit Lazarus-Effekt

Die in New York prämierten Info-Tableaus von Lara Wilkin könnten in Ausstellungen wie dem LWL Naturkundemuseum in Münster über den Lazarus Effekt informieren (Fotomontage).

Gladbeck Lara Wilkin aus Gladbeck hat mit ihren Grafiken die Jury in New York überzeugt. Ihr Werke zum Lazarus-Effekt holten vier NYX Awards.

Sie hat es schon wieder getan. Illustratorion Lara Wilkin hat bei einem renommierten internationalen Wettbewerb Preise abgeräumt. Die talentierte Gladbeckerin konnte die Jury mit ihren detailverliebten Illustrationen zum "Lazarus-Effekt" überzeugen. Die Fachhochschulabsolventin trat mit ihren Arbeiten gegen Marketing-Profis großer Unternehmen wie Ferrari, Disney oder Microsoft an.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Die großformatigen und äußerst detailreichen, schwarz-weißen Infografiken der FH-Absolventin hat die internationale Jury des NYX Marcom Award jetzt in den Kategorien „Illustration & Infographics“ sowie „Banner & Sign“ mit der höchsten Auszeichnung (Grand Winner) gewürdigt. In den Kategorien „Poster-Serie“ und „Design & Marketing“ gab es für Lara Wilkins Arbeiten Gold. Mit den NYX Marcom Awards werden die besten internationalen Marketingkommunikations-Ideen ausgezeichnet, die Kreativität, Kompetenz und Effizienz verbinden. Die US-Awards würdigen damit herausragende Leistungen von Marketingexperten. Jährlich erreicht die Jury mehr als 38.000 Einsendungen aus über 102 Ländern.

Grafiken sind Teil der Abschlussarbeit im Masterstudiengang

"Die Grafiken sind Teil meiner Abschlussarbeit im Masterstudiengang „Szenografie & Kommunikation“ an der Fachhochschule Dortmund", erzählt Lara Wilkin (Note 1,0). "Sie sind in Absprache mit Naturkundemuseen in Berlin, Wien, Bonn und Münster entstanden, wo sie in die Ausstellungen integriert werden können." Die und Schließung der Museen habe die weitere Umsetzung bislang aber gestoppt. Ihre Werke hat sie aber schon in Fotografien digital hineingearbeitet, die anschaulich zeigen, wie damit zum Beispiel die Ausstellung des LWL-Museum für Naturkunde in Münster bereichert werden könnte.

Der dargestellt Lazarus-Effekt beschreibt das Wiederauffinden von Tier- und Pflanzenarten, die – oftmals über viele Jahrzehnte – als ausgestorben oder abgewandert galten. „Es ist ein öffentlich kaum bekanntes Thema“, sagt Lara Wilkin. Für ihre Abschlussarbeit hatte sie eine umfangreiche, crossmediale Aufklärungs- und Bildungskampagne gestaltet. Ihre Grafiken zeigen unter anderem die großen Massenaussterben der Erdgeschichte, thematisieren bedrohte Tier- und Pflanzenarten, zeigen deutsche Lazarusse wie Wiesent, Braunbär, Schlangenadler oder Wolf.

Renommierte Auszeichnungen sind Türöffner für Aufträge

"Die Prämierung des allein in den USA größte Wettbewerbs seiner Art konnte leider zum Jahresende 2020 coronabedingt nicht als Präsenztemin in New York stattfinden", erzählt Lara Wilkin, die mittlerweile als Leiterin Grafik für den Fachbereich Informationstechnik an der FH Dortmund arbeitet. Preisgelder werden mit den NYX Marcom Awards nicht vergeben, die Auszeichnungen sind aber Türöffner für Aufträge, da in Fachzeitschriften und Publikationen über die Gewinner berichtet wird.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.

Bereits in ihrer Bachelor-Arbeit 2014 hatte Lara Wilkin sich mit einer Bildungskampagne zu dem Thema „Wilde Müllkippen“ befasst. Dafür wurde sie national wie international mit mehreren Preisen wie dem Red Dot Design Award „Best of the Best“ ausgezeichnet.