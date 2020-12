Gladbecker Kirchen feiern ökumenische Online-Christmetten

Gladbeck Heiligabend verfolgten mehrere hundert Gläubige die Festgottesdienste im Internet. Christmette und Krippenspiel sind weiter abrufbar.

Die Kirchenglocken in Gladbeck riefen an Heiligabend wie gewohnt zu Krippenfeier und Christmette – statt in die Kirche ging es für viele in diesem Jahr allerdings ins Internet: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit feierten die evangelische und katholische Kirche in Gladbeck ökumenische Weihnachtsgottesdienste in der Lamberti-Kirche. Gläubige konnten die vorab aufgezeichneten Feiern in Videostreams auf YouTube verfolgen.

„Weihnachten findet statt“, versicherte Propst André Müller, Pfarrer von St. Lamberti, zu Beginn des Weihnachtsgottesdienstes. Das Fest falle nicht aus, auch wenn es pandemiebedingt keine Gottesdienste gebe, versicherte auch Pfarrer Frank Großer, Pfarrer der . Die beiden Geistlichen reflektierten in der Christmette auch die Macht des Wortes – nicht nur in Bezug auf die Weihnachtsbotschaft, sondern auch in ganz alltäglichen Dingen und der aktuellen Pandemiesituation.

Das Jugendteam der ev. Gemeinde zeigte das Krippenspiel

Bereits am Nachmittag konnten Interessierte die Krippenfeier aus der St.-Lamberti-Kirche verfolgen. Gemeindereferentin Beatrix Klein-Wiele und Pfarrer Martin Schäfer fragten sich angelehnt an die Weihnachtsgeschichte etwa, was genau ein Engel sei und wie man einander auch in diesen Zeiten ein Engel sein kann.

Bei den Zuschauern des Videos kam besonders das Krippenspiel gut an. Die Jugendteamer der evangelischen Kirchengemeinde ließen Ochs und Esel zu Wort kommen und die Erlebnisse des Weihnachtsabends kommentieren. Während der Videopremiere kommentierte eine Zuschauerin: „Das ist eins der besten Krippenspiele, die ich bis jetzt sehen konnte." Ein anderer fand es „richtig cool“.

User im Netz reagierten positiv und mit Dank

Einige Gottesdienstteilnehmer wünschten sich im Chat frohe Weihnachten und dankten den Organisatoren. Ein Zuschauer schrieb etwa: „Ganz fantastisch! Schön, dass wir auf diese Weise teilnehmen konnten. Unser besonderer Dank gilt dem Organisten und der überragenden Sängerin.“

Die Kantoren Friederike Spangenberg und Michael Oddei begleiteten die Gottesdienste musikalisch. Die Zuschauer zuhause waren über eingeblendete Liedtexte zum Mitsingen eingeladen. Dass rund um technisch alles rund lief, stellten Martin Fries vom VSF Veranstaltungsservice und Arno Sousa der ASP Eventrealisation sicher.

Die Gottesdienste sind weiterhin auf Youtube zu sehen

Die Gottesdienste sind seit der Premiere am Nachmittag auch weiterhin auf dem YouTube-Kanal „Gladbeck feiert Weihnachten“ zu sehen. Interessierte können die Gladbecker Weihnachtsgottesdienste also auch jetzt noch anschauen.

Viele scheinen diese Flexibilität zu nutzen: Während die Videopremieren zu den ursprünglichen Gottesdienstzeiten zeitweise etwa 300 Zuschauer bei der Krippenfeier und 200 Zuschauer im späteren Gottesdienst hatten, wurden die Videos der Feiern am nächsten Morgen jeweils bereits über 1000, das Krippenspiel sogar fast 1400 Mal aufgerufen.

