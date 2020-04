Gladbecker leistet für ein Jahr Friedensdienst in Frankreich

Interesse an historisch-politischer Bildung treibt ihn schon seit langem um, als Schüler des hiesigen Heisenberg-Gymnasiums war für Luca Thiemann die Mitarbeit in der „Arbeitsgemeinschaft Courage“ geradezu eine Selbstverständlichkeit. Jetzt beabsichtigt der 18-Jährige, mit der Organisation „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.“ (ASF) ein Jahr lang aktiven Friedensdienst in Frankreich zu absolvieren.

Freiwilliges soziales Jahr in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Struthof

„Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Struthof möchte ich im dortigen europäischen Zentrum der deportierten Widerstandskämpfer eine Art freiwilliges soziales Jahr absolvieren,“ legt der bald frisch gebackene Abiturient seine Ambitionen dar. „Das Arbeitslager wurde 1941 von den Nazis erbaut, mehr als 50000 Deportierte aus 30 Nationen waren dort inhaftiert. Zudem fanden dort sehr zweifelhafte, menschenverachtende medizinische Experimente statt,“ so Thiemann. Insgesamt kamen dort etwa 22000 Menschen um.

Die Gedenkstätte Struthof-Natzweiler liegt im Elsass und wird täglich von ca. 1300 Menschen besucht, darunter die Hälfte Schulklassen aus Deutschland und Frankreich. „Meine Aufgabe wird darin bestehen, dort Projekte und Ausstellungen mit vorzubereiten, Kontakte zu deutschen Einrichtungen wie Schule, Vereine und Kirchengemeinden zu pflegen und vor allem Besuchergruppen aus Deutschland Führungen anzubieten,“ umschreibt Thiemann sein voraussichtliches Arbeitspensum. Voraussichtlich, falls ihm nicht noch die Corona-Pandemie einen dicken Strich durch die Rechnung, sprich Zeitplanung macht. Doch obwohl gerade das Elsass sich als Corona-Hotspot darstellt, habe die Aktion Sühnezeichen die Freiwilligen ermutigt, die Projektvorbereitung voranzubringen.

Der Friedensdienst eines Jugendlichen kostet etwa 15.000 Euro

Der gemeinnützige Verein ASF entsendet Jahr für Jahr 180 Jugendliche in 13 verschiedene Länder, der Friedensdienst eines Jugendlichen kostet den Verein etwa 15.000 Euro. Knapp ein Drittel davon trägt der Bund, den Rest muss die ASF mit Hilfe von Spenden und Zuwendungen selbst aufbringen. „Jeder Teilnehmer soll einen eigenen Beitrag zum Spendenaufkommen leisten,“ erläutert Thiemann. „Unser Bestreben ist es unter anderem, 15 Projektpaten zu finden, die uns mit monatlich 15 Euro unterstützen. Wir, die Freiwilligen aus einem wirtschaftlich starken Land, leisten darüber hinaus eine Art ´Soli´ von 990 Euro damit junge Leute aus ärmeren Staaten Friedensdienst in Deutschland leisten können.“

Eine Reihe von Zusagen aus Familie und Verwandtschaft hat Luca Thiemann schon erhalten, zudem hat Propst André Müller von der katholischen Pfarrei St. Lamberti spontan seine Zusage für eine Patenschaft gegeben. Ein Hoffnung machender Auftakt für den engagierten Abiturienten, der durch seine Teilnahme an der „Stolperstein-Aktion“ sowie an einer Gedenkstättenfahrt zum KZ Auschwitz mehrfach unterstrichen hat, dass sein Interesse an historisch-politischen Fragestellungen ein tiefgehendes ist.