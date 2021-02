Gladbecker spenden den Sternsingern mehr als 17.700 Euro

In der Zeit vor Ausbruch der Corona-Pandemie gingen in Gladbeck die Sternsinger von Tür zu Tür, darunter im Jahr 2020 Leonie, Nele und Hanna (v.l.). Im Corona-Jahr fielen diese Besuche aus.

Gladbeck Die Aktion musste wegen der Corona-Situation ohne persönliche Besuche der Heiligen drei Könige auskommen. Es gab andere Möglichkeiten.

Sie ziehen von Tür zu Tür, bringen Segen und freuen sich über Spenden für Hilfsprojekte, die Kindern auf dem ganzen Erdball zugute kommen: die Sternsinger. Doch auch sie mussten sich den Coronavirus beugen. In Gladbeck waren keine persönlichen Besuche - wie sonst - möglich. Die Organisatoren der Aktion hatten sich andere Wege überlegt, um die Heiligen Drei Könige und die Menschen in der Stadt zueinander zu bringen. Lydia Bröß, Gemeindereferentin in der Propsteipfarrei St. Lamberti, zieht eine Bilanz.

WAZ: Frau Bröß, wie beurteilen Sie das Ergebnis der Sternsingeraktion unter Corona-Bedingungen mit Blick auf die Vorjahre?

Lydia Bröß: Wir konnten trotz der Pandemie bisher mehr als 17.700 Euro über die Pfarrei St. Lamberti für Kinder in der Ukraine und weltweit sammeln. In den Jahren 2019 und 2020 hatten wir jeweils rund 50.000 Euro. Da wir diesmal keine Besuche gemacht haben, gab es andere Möglichkeiten, um zu spenden: Überweisungen an die Pfarrei, an das Kindermissionswerk in Aachen und an das Bistum in Essen. Diese Beträge haben wir nicht erfasst. Außerdem konnten Spendentüten in den Gemeinden abgegeben werden. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und ehrenamtlich Beteiligte!

Wie konnten die Gladbecker an den Segen "C+M+B - Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" kommen?

Das wurde in jedem Ortsteil anders gehandhabt. Zum Beispiel konnten die Menschen, unter anderem in Schultendorf, die Segenspäckchen per Telefon oder Email anfordern. Die Päckchen mit Aufkleber, einer Neujahrsgrußkarte der Pfarrei und Bankverbindung waren auch bei Einzelhändlern und in Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt.

Wer jetzt nach dem offiziellen Ende dieser Aktion noch spenden möchte - kann er dies tun?

Ja, auch jetzt ist es noch möglich, Spenden im Stadthaus abzugeben, die wir weiterleiten. Dort im Pfarrbüro an der Humboldtstraße 21 sind auch Segensaufkleber erhältlich.

Außerdem können Gladbecker, die die Sternsingeraktion unterstützen möchten, das Konto der Pfarrei St. Lamberti nutzen: mit Angabe von Namen, Anschrift und Stichwort „Sternsinger 2021“, IBAN: DE64 4245 0040 0021 0056 57.

