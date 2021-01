Irish Folk und Celtic Music haben viele Fans in Gladbeck.

Unterhaltung „Irish Folk & Celtic Music“ in Gladbeck wird verschoben

Gladbeck Die Party soll im März 2022 steigen. Die Veranstalter haben sich unter Abwägung aller Risiken in Corona-Zeiten auf die Absage geeinigt.

Eigentlich sollte in Gladbeck am 12. März in der Mathias-Jakobs-Stadthalle die Kult-Fete „Irish Folk & Celtic Music“ steigen. Aber wegen mangelnder Planungssicherheit wird das Festival um ein weiteres Jahr verschoben.

Unter dem Motto „Welcome Back“ soll es am Freitag, 18. März 2022, eine Neuauflage der beliebten Veranstaltung statt. Beginn: 20 Uhr.

Die Entscheidung über den Aufschub wurde in Abstimmung zwischen dem Promoter, der irischen Headlinerband und der Kulturverwaltung einvernehmlich getroffen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Unter Berücksichtigung des besonderen Veranstaltungsformates und nach Abwägung aller Risiken sehen die Verantwortlichen in der Absage die beste Lösung.

Gladbeck: Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit

Bereits erworbene Tickets behalten für das „Welcome-Back Event 2022“ ihre Gültigkeit. Karten-und Infotelefon: 02043/99-2682.

