Der Juso-Vorsitzende Benedikt Kapteina (li.) wurde auf der Jahreshauptversammlung in seinem Amt bestätigt. Dustin Tix (re.) ist Pressesprecher der Jusos.

Kommunalwahl Jusos in Gladbeck sind schon lange im Wahlkampfmodus

Gladbeck. Benedikt Kapteina und Nina Krüger bleiben Vorsitzende der Jusos in Gladbeck. Das sind der Themen der SPD-Jugendorganisation im Kommunalwahlkampf.

Benedikt Kapteina bleibt Vorsitzender der Gladbecker Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Der 28-jährige Promotionsstudent wurde auf der Jahreshauptversammlung in seinem Amt bestätigt. Auch Nina Krüger ist als stellvertretende Juso-Vorsitzende wiedergewählt worden.

Bei der Kommunalwahl sind knapp 30 Prozent der SPD-Kandidaten im Juso-Alter

„Alleine im Kreis Recklinghausen gibt es 54 Juso-Kandidatinnen und Juso-Kandidaten. Wir sind stolz, dass wir es geschafft haben, dass heute knapp 30 Prozent der SPD-Kandidaten bei der Kommunalwahl im Juso-Alter sind und politische Verantwortung übernehmen wollen“, so Kapteina. Bereits seit Wochen seien die Jusos im Wahlkampfmodus – und das sowohl auf der Straße als auch in den sozialen Medien. Insbesondere die Erstwähler wolle man für Politik begeistern und ihnen näherbringen, warum das Wählen so wichtig sei.

Nina Krüger wurde in ihrem Amt als stellvertretende Juso-Vorsitzende bestätigt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die „starke Stimme der Jusos in Gladbeck“ schlage sich auch im Wahlprogramm der Gladbecker SPD nieder. „So kämpfen wir für ein gutes Miteinander aller Menschen in unserer Stadt, einen intelligenten Klimaschutz, eine echte Mobilitätswende, mehr Ausbildungsplätze, bessere Bildung und Ausstattung unserer Schulen und Kitas, gute und faire Arbeitsplätze sowie eine moderne Wirtschaftsförderung“, erläutert Nina Krüger. Für die Jusos steht fest, dass die Folgen der Corona-Pandemie die Region noch auf Jahre hin belasten wird. Hier seien Mut und kreative Ideen der Politik gefragt.

SPD-Bürgermeisterkandidatin Weist verweist auf die politische Verantwortung der jungen Generation

SPD-Bürgermeisterkandidatin Bettina Weist besuchte die Juso-Versammlung und verwies auf die besondere politische Verantwortung der jungen Generation. Auch der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Jens Bennarend lobte das große ehrenamtliche Engagement der vielen Jusos in Gladbeck.

Neue stellvertretende Vorsitzende der Jusos in Gladbeck ist die 19-jährige Dana Figurski, die das Amt von Maurice Zurhausen übernimmt. Der neue Vorstand wird komplettiert durch Dustin Tix als Pressesprecher und Patrick Schymik, der neu ins Amt des Schriftführers gewählt wurde. Dem Vorstand gehören zudem Esin Sanli, Maurice Zurhausen, Michele Grade, Jenni Theisen, Adrian Raupach, Furkan Efe, Simon Jankowski, Andy Theisen und Enes Özen als Beisitzer an.

