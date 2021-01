Ein alljährlich ausverkauftes Spektakel in der Gladbecker Stadthalle: Der Gemeindekarneval von St. Johannes. Dieses Jahr wird er coronabedingt via Livestream-Sitzung gefeiert.

Brauchtum Karneval wird in Gladbeck online via Livestream gefeiert

Gladbeck Die Gemeinde St. Johannes lädt zur Teilnahme an der jecken Onlinesitzung ein. Die moderierte Übertrag starte am Samstagabend.

Die Gemeinde St. Johannes erinnert daran, dass sie coronabedingt jetzt neue närrische Wege gehen und die fünfte Jahreszeit online feiern wird. Der Elferrat lädt so alle jecken Gladbecker zur Teilnahme am moderierten Karneval-Livestream am Samstag, 30. Januar, ein.

Traditionell findet der Gemeindekarneval immer vierzehn Tage vor dem eigentlichen Karnevalswochenende in der Mathias-Jakobs-Stadthalle statt, die jetzt ja coronabedingt geschlossen ist. Die Session soll aber trotz der Pandemie würdig in Gladbeck gefeiert werden. Der Elferrat St. Johannes und die Aktiven des Karnevalvereins St. Johannes e. V. haben so in diesen besonderen Zeiten eine virtuelle Karnevalsveranstaltung vorbereitet.

Ein kostenloser närrischer Livestream

Geplant ist eine etwa eineinhalb Stunden andauernde Liveveranstaltung mit neuen Programminhalten und Zusammenschnitten aus der jüngeren Vergangenheit. Moderiert wird die Sitzung von den beiden Sitzungspräsidenten Philipp Hemmers und Henning Habeth. Der Vorhang geht dazu am Samstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr so erstmals online auf. Der närrische Livestream wird kostenlos allen interessierten Jecken via Internet zur Verfügung stehen.

Der Livestream startet um 19.30 Uhr, ab 19.15 wird schon närrische Musik eingespielt. Die Teilnahme an der jecken Online-Sitzung ist über den Facebook- und Youtube-Account (Suchbegriff "Johannes Karneval Gladbeck") der Akteure und über die Website https://karneval-st-johannes.de/live zu erreichen. Mit der Facebookseite werden derzeit bereits etwas mehr als 4.000 Personen erreicht, so dass auf eine hohe Einschaltquote gehofft wird.