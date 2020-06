Kiosk der Caritaswerkstätten in Gladbeck öffnet wieder

Gladbeck. Der Kiosk der Caritaswerkstätten am Bahnhof West in Gladbeck öffnet nach einer Corona-Zwangspause wieder. Kommenden Montag geht es wieder los.

Der Kiosk der Caritaswerkstätten am Bahnhof West in Gladbeck öffnet nach der coronabedingten Schließung wieder. Ab Montag, 6. Juli, sind dort wie gewohnt belegte Brötchen, Schnitzelbrötchen, Gebäck, Kaffee und Kaffee-Spezialitäten zu bekommen.

Als kleines „Wiedereröffnungsangebot“ gibt es ein belegtes Brötchen und einen Kaffee für 2,50 Euro anstatt 3 Euro, so die Caritas. Der Kiosk ist montags bis freitags von 6 bis 12.30 Uhr geöffnet. Auch im Kiosk am Bahnhof West finden Menschen mit Behinderung ähnlich wie am Bootsverleih in Wittringen einen sogenannten dezentralen Arbeitsplatz – fernab der Welt der Werkstätten.

Das Gesamtziel solcher „Außenarbeitsplätze“: Stück für Stück sollen die Beschäftigten an eine Situation herangeführt werden, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr ähnelt als die „geschlossene“ Welt einer Werkstatt.