Kita: Elternbeiträge werden in Gladbeck später eingezogen

Gladbeck. Nach der Rückkehr zum Regelbetrieb in Kita und OGS sind wieder Elternbeiträge in voller Höhe fällig. Abgebucht wird aber etwas später als üblich.

Im August werden in Gladbeck die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten, Kindertagespflege sowie die offenen Ganztagsschulen nach der Rückkehr zum Regelbetrieb wieder in voller Höhe eingezogen, so die Stadtverwaltung.

Das Team vom Amt für Jugend und Familie im Rathaus weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Elternbeiträge aufgrund der Umstellungsarbeiten in diesem Monat einige Tage später abgebucht werden: Statt am ursprünglichen Stichtag 15. August erfolgt die Buchung voraussichtlich erst am 25. August.