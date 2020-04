KKEL: Mitarbeiter reichen nach Kündigung Klage ein

Vergangenen Freitag haben Mitarbeiter der Katholischen Kliniken Emscher-Lippe (KKEL) ihre Kündigungen bekommen, nachdem der Krankenhausbetreiber, zu dem auch das St.-Barbara-Hospital zählt, einen Abbau von 100 Stellen angekündigt hatte.

Mit diesem Schritt will der Klinikverbund die offensichtlich weiterhin angespannte wirtschaftliche Lage entspannen. Betroffen sind Mitarbeiter aus den Bereichen Labor, Hygiene, Küche und IT. Jetzt reichen ehemalige Beschäftigte Klage beim Arbeitsgericht Gelsenkirchen ein. Nach der Erhalt der Kündigung haben sie dafür drei Wochen Zeit. „Die Mitarbeiter fühlen sich abserviert und empfinden die Vorgehensweise und die Umgangsformen als entwürdigend und respektlos. Einige Mitarbeiterinnen um die 60 werden wahrscheinlich in die Altersarmut gedrängt“, so Rechtsanwalt Martin Löbbecke, der über 20 Mitarbeiter vertritt.

Löbbecke: „Die Kündigungen werden vor Gericht keinen Bestand haben“

Löbbecke ist überzeugt: „Wir werden Erfolg haben mit der Klage. Die Kündigungen werden vor Gericht keinen Bestand haben.“ Die Kündigungswelle leide unter erheblichen Fehlern, die bereits im Rahmen der Klageschriften aufgezeigt werden sollen, „um der KKEL GmbH die Chance zu geben, die unsozialen Entscheidungen zu Lasten der Mitarbeiter zurück zu nehmen und diese weiter zu beschäftigen.“

Martin Löbbecke kritisiert unter anderem, dass in der Dienstvereinbarung stehe, dass Küche und Labor geschlossen werden sollen. Aber: In der Küche arbeite nun ein Fremdanbieter und das Labor im St. Barbara-Hospital sei jetzt in eine Zweigstelle des Marienhospitals in Gelsenkirchen umbenannt worden. „So viel zu einer angekündigten Schließung“, sagt Löbbecke. (tab)